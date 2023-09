GALERIE FOTO: Parcul de 2,8 milioane de euro din cartierul Narciselor, departe de a fi finalizat! Termenul e depășit deja cu patru luni!

Autoritățile locale anunțau, în noiembrie 2021, că au demarat deja lucrările pentru parcul de 12 hectare ce urma să fie amenajat în zona Narciselor, pe terenul preluat de la fosta unitate militară. Contractul pentru execuția lucrărilor tocmai fusese atribuit unei asocieri de firme care aparțin oamenilor de afaceri Cătălin Mitroiu și Constantin Isvoranu. Potrivit panoului de șantier, la finele lunii mai a acestui an, lucrările trebuiau finalizate, însă n-a fost să fie, așa că cele două societăți au mai fost păsuite încă patru luni, adică până la sfârșitul acestei luni. La cum arată lucrările, adică o întindere de pământ, cu arborii prevăzuți în proiect plantați, dar uscați în mare parte, cel mai probabil va fi încheiat un nou act adițional. Relativ recent reprezentanții municipalității s-au declarat optimiști și au dat asigurări că investiția va fi gata în decembrie!

În urmă cu un an și zece luni, mai exact în noiembrie 2021, firmele Râncaski SRL, a afaceristului gorjean Cătălin Mitroiu și Alpha Construct Sistem SA, controlată de omul de afaceri mehedințean Constantin Isvoranu, au câștigat contractul de execuție a lucrărilor de ,,Amenajare zonă de agrement Cartier Narciselor”, un proiect grandios care avea ca obiectiv reconversia și refuncționalizarea a aproape 12 hectare de teren degradat situat în nord-estul municipiului Tg-Jiu prin transformarea acestuia în zonă verde și de agrement. Valoarea totală a proiectului era de peste 13,7 milioane de lei, din care, contribuția Uniunii Europene se ridica la aproximativ 10,4 milioane de lei.

Lucrările presupuneau amenajarea a zece hectare de gazon, 2.500 de arbori din diferite specii, sistem de irigații care să acopere întreaga suprafață, alei pietonale, un loc de joacă de 650 de metri pătrați, amfiteatru în aer liber, statui, un punct de informare și de închiriat biciclete și 200 de stâlpi pentru iluminat.

Proiectul trebuia finalizat la date de 31 mai, în acest an, însă liderul asocierii, Râncaski SRL și-a dovedit incapacitatea așa că a fost solicitată să intervină Alpha Construct Sistem pentru finalizarea lucrărilor, municipalitatea acordându-le un termen de grație de patru luni, peste termenul inițial.

La această dată, lucrările par finalizate în capătul de sud al parcului, înspre Calea București, în zona Self Car Wash, însă o parte considerabilă din arborii plantați sunt deja uscați, în condițiile în care este prevăzut un sistem de irigații.

În celălalt capăt, cel de nord, la limita cu strada Marin Preda, cea care duce în cartierul Narciselor, lucrările sunt mult întârziate, chiar dacă în zonă sunt câteva utilaje care lucrează. Pe întinderea de pământ nici nu începuse montajul aleilor pietonale, pavajul fiind depozitat la limita parcului, aceeași problemă cu copacii uscați, și nici vorbă de gazon, amfiteatru, statui, punct de informare, etc, sau cel puțin acestea nu se vedeau de mărăcinișul depozitat la marginea tarlalei.

Reprezentanții municipalității au anunțat că lucrările vor fi gata în luna decembrie, adică va urma un nou act adițional pentru prelungirea contractului, pentru că este imposibil ca cei doi antreprenori să finalizeze lucrările până la sfârșitul acestei luni.

Oricum, pe ultimul panou de șantier nu a mai fost trecută nicio dată de finalizare a lucrărilor.

Așa se întâmplă când o firmă care administrează o pârtie de schi și un parc de aventură se califică într-o procedură de achiziție a unei lucrări de anvergură, cu ajutorul experienței în lucrări similare a unei alte societăți cu care participă în asociere. Dacă legea achizițiilor publice permite astfel de anomalii, atunci e explicabilă nerespectarea termenelor de execuție și, deseori, calitatea îndoielnică a lucrărilor.

Claudiu Matei