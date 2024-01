Final la supervizitata expoziție Brâncuși de la Timișoara!

Duminică a fost ultima zi în care câteva sute de români au mai putut să viziteze expoziţia „Brâncuşi: surse româneşti şi perspective universale”, organizată la Muzeul Naţional de Artă din Timişoara încă de la sfârșitul lunii septembrie.

Dacă organizatorii ar fi reușit prelungirea acesteia cu siguranță s-ar fi găsit în continuare oameni interesați să îi treacă pragul pentru că inclusiv duminică, la intrarea în muzeu, era o coadă uriașă formată din turiști care sperau să mai găsească un bilet de acces. Din momentul deschiderii și până la final expoziția a generat vânzarea a 130.000 de bilete, organizarea ei presupunând costuri de peste 1,2 milioane de euro. Expoziţia, care a durat 4 luni, a adus venituri ce depăşesc 1,3 milioane de euro, din care 900.000 de euro au fost încasaţi numai pe bilete. Interesul față de această expoziție a fost uriaș pentru că România nu a mai reușit până acum să aducă atât de multe lucrări de-ale lui Brâncuși care să fie prezentate publicului într-un singur loc. Pentru ziua de duminică interesul a fost și mai mare pentru că la Timișoara a fost prezent guvernatorul Mugur Isărescu, Banca Națională a României lansând o monedă aniversară dedicată lui Constantin Brâncuși.

Iar cei care au reușit să viziteze expoziția au avut șansa să o aibă drept ghid pe Doina Lemny, directorul muzeului amenajat în atelierul pe care Brâncuși l-a avut la Paris. Expoziţia „Brâncuşi: surse româneşti şi perspective universale”, a fost unul dintre cele mai importante evenimente ale Capitalei Europene a Culturii 2023 şi s-a bucurat de un succes răsunător, fiind recenzată în peste 70 de articole în publicaţii internaţionale, inclusiv în prestigioase cotidiane precum The New York Times, Financial Times, Le Monde, Le Figaro sau Frankfurter Allgemeine Zeitung, fiind elogiată în paginile unor reviste importante de artă precum The Art Newspaper, Artribune, Îl Giornale dell’Arte, Artension sau Le Journal des Arts. „Închidem capitolul Brâncuşi, dar ne angajăm să ducem mai departe înţelegerea şi aprecierea continuă a artei. Element central al Programului Timişoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, expoziţia Brâncuşi constituie punctul de plecare pentru Timişoara, Capitală a Artelor Vizuale. În această perioada, am demonstrat că suntem capabili să găzduim şi să organizăm evenimente culturale de anvergură, că suntem deschişi la diversitate şi avem resursele necesare pentru a construi o comunitate culturală vibrantă. Mulţumesc tuturor celor care au făcut posibilă implementarea expoziţiei-fenomen şi, desigur, zecilor de mii de vizitatori, pentru că au făcut parte din această călătorie unică”, a precizat la finalul expoziției Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Gelu Ionescu