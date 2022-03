Eveniment editorial – NOVACI – 520 de ani, în NOVĂCEANUL lunii martie

Numărul 105 al publicației lunare independente NOVĂCEANUL are ca principală temă sărbătorirea, pe 9 Martie 2022, celor 520 de ani de la menționarea într-un hrisov al domnitorului Radu cel Mare de la Târgoviște, capitala de atunci a Țării Românești, a Novaciului.

Datarea și anunțul sărbătoririi le-am cules din eseul NOVACI – 520 de ani, semnat cu pribitate și scris cu acribie academică de Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu. Toate sărbătorile primei luni de primăvară sunt cuprinse în sinteticul MARTIE – 2022, cu care se deschide prima pagină a publicației NOVĂCEANUL, scris de Redactorul șef al acestei punlicații lunare independente, publicistul, prozatorul și editorul Constantin Dârvăreanu.

Cu acest prilej, al împlinirii a 520 de ani de la prima atestare documentară a localității Novaci, dar și de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, primarul orașului Novaci, Dr.ing. Dumitru Leuștean transmite novpăcencelor că le dorește o Primăvară minunată, cu multă sănătate, bucurii și împliniri, împreună cu urarea de La mulți ani!

Se anunță un proiect important: Telegondolă între Novaci și Rânca, despre care primarul Dr.ing. Dumitru Leuștean anunță că se va realiza din fonduri europene și guvernamentale, și că în incipientul păroiect se prevede inclusiv amenajarea a 21 km pârtii pentru schi.

În poemul Femeie, regretatul și talentatul poet autodidact Ion Florea închină un imn în vers alb aceleia fără de care: „//ȚARA/ aceasta n-ar avea/ sub Tricolor la hotare/ soldații viguroși și muncitori dibaci/ care-i garantează/ LIBERTATEA/ INDEPENDENȚA/ PROSPERITATEA/ PACEA//.

Cum spuneam, Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu a scris cu acribie un eseu dedicat sărbătoririi urbei Novaci, dar nici Constantin Dârvăreanu nu se lasă mai prejos și semnează, în paginile a 3-a, a 4-a și o coloană din pagina 5, un articol precum o comunicare științifică, intitulat „520 de ani de la prima atestare documentară a localității Novaci”, în care citează in extenso „Acte și documente istorice referitoare la Novaci.”

Prof. Alina Ramona Țicu, Director al Liceului Teoretic Novaci are două contribuții marcante în acest număr din NOVĂCEANUL: notele sentimentale legate „8 Martie sau despre Ziua Internațională a Femeii”, și un articol amănunțit intitulat: „O nouă mobiliotate în cadrul Proiectelor Erasmus+ pentru elevii și cadrelșe didactice de la Liceul Teoretic Novaci”. O poestoară nostină ne deapănă Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu: „Cioplind la Moș Novac”, domnia sa fiind și acela care-a dăltuit în piatră bustul lui Moș Novac din Piață.

Iscusitul scormonitor Cristian Grecoiu ne oferă date inedite cu privire la „Școala din Novaci în documentele de arhivă”. Ca un adevărat cetățean al comunității novăcene, scriitorul Constantin Dârvăreanu este sensibil și față de gravele evenimente de la granițele României, disecând ce se afă „Dincolo de discursul lui Vladimir Putin către ruși și compatrioții din Ucraina – 21 februarie 2022”.

Generalul în rezervă Ion Staicu face o comparație între o legendă F.E Vidock, care de fapt a existat în realitate, și contemporani ai noștri din România, ce se consideră „supermani”, în articolul „Unde ești Francois Vidock?”

În pagina 8, Constantin Dârvăreanu ne prezintă o cronică a vieții Prof. Ionel Traian și a miniaturilor sale în lemn, apoi Colegiulde redacție își ia adio de la dispărutul profesor și talentat poet Ion C. Duță, căruia îi publică păoemul „Reîntâlnire”, încheind cu gândurile pioase: ”Veșnică amintire și Drum Lin către Împărăția Cerurilor!”

Inspirata poetă Lucia Silvia Podeanu încheie bogatul sumar al NOVĂCEANULUI, cu minunatele poeme: ”N-ar fi oare înțelept? și „Vă rog!”

ION PREDOȘANU