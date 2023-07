Elevul de aur din Gorj va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Lingvistică

Mihai Bratu, absolventul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Lingvistică, alături de alți trei liceeni din țară. Competiția va avea loc la Bansko, în Bulgaria, și se va desfășura în perioada 23-29 iulie.

Mihai Bratu a absolvit Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, profilul Matematică-Informatică, cu media generală 10, medie obținută și la examenul de bacalaureat – sesiunea specială.

Olimpicul a obținut în fiecare an premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Lingvistică ,,Solomon Marcus”. La etapa națională, a obținut, de asemenea, locul III în clasa a X-a, locul II în clasa a XI-a, mențiune în acest an. A repetat performanța de a se califica în lotul lărgit, apoi restrâns al României pentru Olimpiada Internațională de Lingvistică.

A câştigat medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Lingvistică, clasându-se pe locul 11 la nivel mondial. Liceanul din Târgu Jiu a fost cel mai tânăr component din echipa României, alături de care a obținut și o Mențiune Specială la Olimpiada Internațională la proba pe echipe.

Premiile obținute la lingvistică sunt impresionante: medalie de aur la Olimpiada Internațională de Lingvistică și medalie de bronz la The Third Asia Pacific Linguistics Olympiad.

Mihai Bratu este cel mai bun olimpic al României, din toate timpurile, la lingvistică. El va studia, pe mai departe, în Olanda.

„Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Gorj sprijină performanța școlară. Elevii noștri au reușit în fiecare an să obțină rezultate extraordinare la olimpiade și concursuri, reușind prin performanțele lor să claseze Gorjul pe primele locuri ale clasamentelor naționale și internaționale. Mihai-Alexandru Bratu este un astfel de elev de excepție”, susține Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

I.I.