Dusterul Primăriei Schela, dat dispărut de un localnic! Poliția Bumbești Jiu a făcut cercetări la fața locului

Mașina Primăriei Schela nu a mai fost găsită, sâmbătă și duminică, în fața primăriei din localitate, loc în care autoturismul are amenajat loc de parcare. Un cetățean a văzut că mașina nu este la fața locului și a sesizat, prin apel, Poliția Bumbești Jiu, considerând că absența mașinii instituției s-ar fi datorat unui furt.

Cetățeanul a sunat luni dimineață poliția, când a văzut că nici de dimineață autoturismul nu apăruse în locul obișnuit. Omul nu s-a gândit să-l întrebe pe primar ori să ceara informații în UAT-ul deschis. ,,Nu am sunat primarul pentru că mașina nu este ambulanță să ia pe cineva de acasă. Am considerat că mașina a fost furată. Am sesizat poliția pentru că eram sigur că a fost vorba de o infracțiune. La ora 12.00 am dat declarații la poliție că nu am văzut mașina și le-am cerut agenților să ia imaginile de pe camerele de luat vederi. Apoi, am auzit că a reapărut la primărie. Deși mașina este un bun public, autoturismul nu trebuie luat acasă ca pe o batistă”, a declarat cetățeanul reclamant. Această susține că poliția a început cercetările pentru infracțiunea de furt. În cursul zilei de ieri s-a aflat că mașina nu ar fi părăsit localitatea.

A.STOICA