Duelul fanilor! Și-au vopsit casele în culorile echipelor pe care le iubesc!

Două case din Gorj ies în evidență pentru oricine trece pe lângă ele și nu pentru că ar aparține unor celebrități sau ar fi cine știe ce palate, ci pentru că sunt vopsite în culorile echipelor ai căror suporteri înfocați sunt proprietarii lor. Una dintre acestea se află la Drăgoieni și a putut fi văzută de oricine a mers la pădure de 1 Mai. Casa îi aparține lui Ionică Becheru, un suporter înfocat al FC Universitatea Craiova. Totul este în alb-albastru, de la banca de la poartă, de la gard și la tot ce există în curte și în casă. Omul recunoaște că nu a găsim până acum țiglele cu care să schimbe și acoperișul construcției, dar spune că, la nevoie, și le va vopsi singur în culorile echipei pe care o iubește încă din copilărie. „Aveam 11 ani, în 72, când am început să îndrăgesc Universitatea Craiova. Tot ce am făcut aici am făcut din dragoste pentru Craiova. E echipa pe care o iubesc mai mult decât orice. Ei sunt idolii mei. FCU e sufletul meu. Așa ceva nu iese din inimă niciodată. Am fost căsătorit de-a lungul vremii, am avut trei doamne, dar inima mea a rămas tot la FCU. În casa asta a stat mama, eu stăteam prin Rovinari, că acolo și lucrez, iar acum mama nu mai este și am decis să fac toată casa așa cum îmi place mie. Va fi Craiova peste tot. Mai am de lucru un pic. Mai am de pus țigla, că nu prea găsesc în culorile care să îmi placă mie. Mai am de pus steaguri, că am unele, dar nu sunt prea rezistente. Dar mă bucur că am terminat cu casa, cu curtea. Am și la pivniță totul aranjat în alb-albastru. Peste tot vreau să mă simt bine și să se vadă iubirea pe care o am pentru FCU”, a declarat gorjeanul.

În altă parte a județului, nu departe de Târgu-Jiu, la Dănești, Florin Constantin Radivoiu și-a vopsit și el proprietatea în albastru și roșu. Este suporter înfocat al FCSB/Steaua și al lui Gigi Becali. Nu a vopsit și casa pentru că așteaptă ca echipa lui favorită să câștige campionatul și atunci va face și acest pas. Deocamdată i-a făcut o „bucurie” soției, care, când a venit acasă aproape nu a mai recunoscut gospodăria. „Totul e vopsit în roșu și albastru pentru că sunt fan FCSB. Steaua îmi plăcea când era înainte a domnului Becali și era Steaua București. De când s-a schimbat la FCSB acum sunt fan FCSB. Majoritatea vecinilor mei țin cu Universitatea Craiova, dar am și din cei care țin cu Steaua. Îmi spun că e frumos ce am făcut eu, alții trec pe la poartă și strigă pentru Craiova. Mai zic și „Huo Steaua”, mai ales copii când trec cu bicicletele, dar eu le urez să facă pană dacă mai trec pe aici și spun așa ceva. Într-o zi am chemat doi băieți să mă ajute cu un aparat de vopsit și am vopsit totul, prin curte și la poartă afară. Soția era plecată, că noi avem masă la piață și din legume trăim, iar seara a venit acasă. Și cocina porcilor, dar și solarele le-a găsit vopsite. Porcii au scăpat că i-aș fi vopsit și pe ei, dar mi-a fost teamă că mă amendează cei de la Poliția Animalelor, deși nu cred că le făceam ceva rău”, spune gorjeanul.

El e convins că FCSB va avea în continuare același patron ca și în ultimii ani, motiv pentru care îl și așteaptă în ograda sa de la Dănești cu toată echipa al cărei suporter este. „Nu se retrage, nu pleacă domnul Gigi de la FCSB. Astea sunt povești. O fi fost nervos după ce a pierdut echipa cu Rapidul, dar nu cred în retragerea sa. Iubește prea mult echipa asta ca să plece de la ea”, mai spune Radivoiu. O vecină a acestuia, deși în vârstă, se declară extrem de încântată de cum arată gospodăria vopsită în roșu și albastru. „Vecinul e un om foarte muncitor și îl știu că de mult ținea cu Steaua. E înrăit, e fan din ăla înrăit, a și spart un televizor odată când a luat Steaua gol. Și eu țin cu Steaua și cu Gigi Becali, că e un om bun, care a ajutat multă lume. Nici eu nu cred că dânsul va pleca de la echipă. Sper ca el să câștige campionatul, că e un om bun și a făcut mult bine și merită să câștige”, spune Elena Brebu.

Gelu Ionescu