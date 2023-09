Drama salariaților CEO: Ministerul Muncii nu face nimic! Angajatul căruia i s-a anulat decizia de pensionare a amenințat că-și dă foc!

* Lider sindical: ,,Șefii caselor de pensii din Gorj și Mehedinți ar trebui demiși!”

Ministerul Muncii asistă impasibil la drama unor salariați ai CE Oltenia, fără să schițeze niciun gest, fără să încerce măcar să îndrepte situațiile inacceptabile apărute în ultimele luni în cadrul companiei de stat.

După anularea deciziei de pensionare despre care a fost înștiințat ieri de către șefii CEO, decizie de pensionare eliberată în 9 august 2023, pe Legea 197, de către Casa de Pensii Mehedinți, salariatul de la ELCFU Motru nu este, în acest moment, nici angajat nici pensionar.

,,Nu am primit nici măcar avansul care mi se cuvine, fiindcă am lucrat. Eu cu ce îmi întrețin familia? Cu ce îmi trimit nepoata la școală? La anul împlineam 40 de ani de muncă. Muncesc de 16 ani în țara asta și așa sunt răsplătit. O să-mi iau o sticlă de benzină și o să-mi dau foc la Severin, în fața casei de pensii. Nu mai am nimic de pierdut. Am depus actele pentru reangajare, nu am primit absolut niciun răspuns. Ce mai reprezint eu pentru ei? Viața mea a fost ștearsă într-o secundă. M-au anulat! O să-mi dau foc, nu am nimic de pierdut!”, a spus el, vineri. Responsabilii din CE Oltenia au transmis de vineri că situația acestui salariat va fi rezolvată, în sensul reangajării lui.

Reacții

Liderul Sindicatului Liber Alfa, Alin Munteanu a solicită demisiile directoarelor caselor de pensii Gorj și Mehedinți. ,,Acești funcționari sunt incompetenți. Trebuie să demisioneze sau să fie demiși! Și rog pe acel om să nu facă un gest necugetat”. Liderul sindical Gabriel Căldărușe speră ca, în această lună, să fie rezolvată problema pensionării angajaților ELCFU pe Legea nr.197/2021.

Căldărușe speră ca Legea nr.197 să fie deblocată rapid pentru angajații ELCFU. Liderul sindical se teme că pot apărea accidente de muncă, din cauza stresului. ,,Când trăiești cu acest stress, există riscul să fii expus accidentelor de muncă. Acesta este lucrul cel mai grav care se poate întâmpla. Cei responsabili să clarifice urgent situația acestor salariați, iar angajații ELCFU să beneficieze de pensionarea pe care o merită”, a spus acesta la Radio Infinit.

Soarta angajaților ELCFU, Termoserv-uri și din secțiile chimice, depinde de ordinul ministrei Simona Bucura-Oprescu! Este cea care conduce Ministerul Muncii și care l-a înlocuit pe Marius Budăi. Șefa Casei de Pensii Gorj a arătat că doar dacă Ministerul Muncii decide că acești salariați au lucrat în producție, funcționarii caselor de pensii vor elibera decizii favorabile de pensionare. Până atunci, nu!

Mihaela C. Horvath