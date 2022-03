Drăgoieni: Monument închinat eroilor, repus în valoare de autorități

Primarul Marcel Romanescu anunță că a reușit să reamenajeze zona din jurul unui monument din Drăgoieni.

,,Am repus în valoare un monument dedicat eroilor, situat în Drăgoieni.

S-a muncit mult aici, amenajându-se un mic parc, o zonă plăcută ochiului, în care oricine se poate opri, pentru câteva momente, pentru a citi numele eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. Am reînceput activitatea de amenajare a unor zone din municipiu.

Ne dorim să modernizăm, treptat, toate cartierele orașului, să le schimbam înfățișarea. Toate aceste șantiere vor deranja, pentru o perioadă scurtă, dar rezultatul va fi unul ce se va bucura de aprecierea tuturor. Vă mulțumim pentru înțelegere și așteptăm, ca de obicei, sugestiile cetățenilor în legătură cu aceste schimbări”, a anunțat edilul local.

A.S.