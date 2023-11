Doi ani de pușcărie pentru cinci arbori tăiați ilegal!

Un gorjean va sta în spatele gratiilor mai mult decât și-ar fi putut imagina după ce a fost condamnat, de Judecătoria Târgu Jiu, la o pedeapsă privativă de libertate, pentru că a tăiat ilegal cinci arbori. Faptele s-au petrecut în martie 2020, chiar cu puțin timp înainte de a fi declarată starea de urgență din cauza pandemiei de COVID-19.

Nicolae Claudiu Diaconu a mai avut probleme cu legea, iar pe 6 martie 2020, polițiștii l-au prins în pădure la Fărcășești, unde venise împreună cu un amic de-al său pentru a tăia arborii, în cele din urmă cel de-al doilea bărbat scăpând de problemele penale pe considerentul că el doar tăia niște crengi. „În urma inventarierii cioatelor, s-a stabilit că cei doi inculpaţi au tăiat un număr de cinci arbori specia cer cu diametrele la cioată de 22 cm, 27 cm, 28 cm, 30 cm şi 38 cm, ce nu prezentau marcă silvică, pe care, ulterior, i-au fasonat în mai multe piese de diferite mărimi, care urmau să fie transportate la domiciliul inculpatului. Totodată, cu ocazia cercetărilor la faţa locului, s-a constatat că arborii erau proaspăt tăiaţi, fiind debitaţi ulterior în bucăţi, având lungimea de aproximativ 1,5 metri, iar pe sol s-au observat urme de rumeguş cu dată de secţionare recentă. S-a mai evidenţiat faptul că, cioatele prezentau urme de tăiere specifice folosirii motoferăstrăului mecanic. (…) Ocolul Silvic Peşteana a comunicat că valoarea prejudiciului adus fondului forestier naţional prin tăierea de pe picior a celor 5 arbori specia cer în volum de 2,849 mc este în cuantum de 2031,8 lei, valoare care depăşeşte 10,4 ori, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, cantitatea totală de 2,849 mc. Totodată, Ocolul Silvic Peşteana a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 2031,8 lei, deoarece prejudiciul nu a fost recuperat”, se arată în documentele de la dosar. Inițial, inculpatul primise o pedeapsă de 3 ani cu executare, dar sentința a fost contestată, iar Curtea de Apel Craiova a dispus rejudecarea cauzei, între timp bărbatul primind o condamnare într-un alt dosar. Și cum el are mai multe probleme penale în cazier, acum toate pedepsele i-au fost contopite într-una care nu îl scoate din spatele gratiilor. „Condamnă inculpatul DCN, cu aplicarea art.396 al.(10) c.p.p. la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, ce se va executa conform art. 60 Cod penal. (…) Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr. 1632 din data de 28 decembrie 2022 pronunțată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr. 15597/318/2019*, rămasă definitivă astfel cum a fost modificată prin DECIZIA PENALĂ NR. 1491/8 septembrie 2023, pronunţată de CURTEA DE APEL Craiova, respectiv pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare alături de pedeapsa amenzii de 3600 de lei, în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor: – 3600 lei amendă, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice (faptă din data de 17.03.2019), (…); -1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor (faptă din data de 17.03.2019), (…). – 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de armă fără drept (faptă din data de 17.03.2019), (…) . – 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe (faptă din data de 17.03.2019), persoană vătămată BAC (…) de 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe (faptă din data de 17.03.2019, persoană vătămată BAC). (…) Contopeşte pedeapsa de 1 an aplicată prin prezenta sentinţă, alături de pedeapsa complementară şi de cea accesorie cu pedepsele anterior menţionate şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 luni, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea (9 luni, 9 luni şi 1 an), respectiv un spor de 10 luni, urmând ca inculpatul DCN să execute în regim de detenție pedepsa închisorii de 2 ani de închisoare la care se adaugă pedeapsa amenzii de 3600 de lei”, au decis magistrații Judecătoriei Târgu Jiu, hotărârea nefiind deocamdată definitivă.

Gelu Ionescu