Dispărut după ce a plecat de acasă! Are un băiețel de 8 luni!

O familie din Târgu Jiu nu mai are liniște de câteva zile și nopți, după ce Alin, de 26 de ani, a plecat de acasă duminică dimineața și de atunci nu mai dă niciun semn de viață.

Tânărul stă în cartierul Olari alături de părinții și soția sa, dar și de bebelușul de 8 luni pe care l-a iubit mereu. Tatăl acestuia povestește deznădăjduit că disperarea este mare mai ales când vede că telefonul băiatului său sună, dar nimeni nu răspunde la apelurile sale. „Duminică dimineața pe la 10.00 a luat 2 lei și două țigări și a zis că se duce să bea o cafea aici la colț, nu departe de bloc. A luat telefonul cu el și de atunci nu mai știm nimic de soarta lui. Nu răspunde la telefon, deși telefonul sună în continuu. L-am sunat de atunci și nu a răspuns, așa cum nu răspunde nici acum. Asta mi se pare și mai dubios că telefonul ar fi trebuit să i se descarce, mai ales că a avut sute, dacă nu mii de apeluri. Toți cei care îl cunosc l-au sunat că ne-am gândit că poate nu ne răspunde nouă dar o răspunde altcuiva și l-am sunat permanent. Nu știm nimic de soarta lui. Nu-mi dau seama cum de stă telefonul încărcat atâtea zile, că dacă îl pierdea și l-ar fi găsit cineva sigur ar fi scos cartela cu numărul lui și ar fi pus alta. El dacă ar fi în regulă cum de îl are încărcat de atâtea zile și nu ne răspunde? Că el ne răspundea mereu și dacă nu putea vorbi sau avea treabă ne spunea că să îl lăsăm în pace pentru moment că ne sună el mai încolo. Dar știam ceva de soarta lui. Nu a plecat niciodată de acasă, nu am avut probleme cu el, nu știm ce se întâmplă”, spune Paul Spătaru.

Bărbatul a anunțat Poliția despre dispariția fiului său, dar se declară dezamăgit de „eforturile” agenților pentru găsirea lui Alin. „Eu le-am cerut să localizeze telefonul că de aia sunt autorități și mi se pare varianta cea mai simplă. Mi-au zis că e procedură complicată, că procurorul de caz trebuie să ceară la instanță, un judecător să aprobe și și apoi să i se comunice procurorului după care ei pot să înceapă procedurile de localizare a telefonului. Mie mi se pare că se procedează ca la Caracal cu fetele alea două. Se pierde timp extrem de prețios. Poate peste o oră două telefonul e dezactivat, ce facem atunci? Mă mir că a sunat oricum atâtea zile. În zilele astea se puteau face multe lucruri. Eu am mers cu prieteni de-ai lui și l-am căutat prin oraș, pe râuri, prin locuri mai retrase. Credeți-mă că am ajuns să nu dormim nici două ore pe noapte. Merge și îl căutăm, iar când venim acasă nu ne ia somnul pentru că ne gândim pe unde ar putea fi și pe unde am mai putea căuta. El e căsătorit, are copil mic, a stat cu noi, nu au fost certuri sau alte probleme ori discuții și de aceea nu înțelegem unde a putut să dispară așa dintr-o dată. Polițiștii nu au verificat nici măcar camerele de supraveghere de aici din zonă. Eu am discutat cu ultima persoană care l-a văzut în viață și care mi-a spus că nu știe nimic despre el, în timp ce polițiștii încă nu au vorbit cu acest bărbat cărora le-am dat și numele. E cu atât mai dureros pentru noi”, povestește tatăl lui Alin.

Mama este și ea la fel de marcată de situația creată. Rodica Spătaru încă mai speră să apară o informație care să ajute la găsirea băiatului său, mai ales că prieteni ai acestuia au publicat anunțul despre disparție pe rețelele de socializare în speranța că există cineva ca să îl fi zărit pe Alin pe undeva. „Suntem o familie îndurerată de 5 zile. Nu ne-a spus nimeni nimic de soarta lui. De 5 zile de la Poliție nu ni se spune decât că îl caută și că noi să așteptăm că ne vor contacta dumnealor. Ce să așteptăm? Nu i s-a localizat telefonul până acum și asta ne supără cel mai mult pentru că asta măcar ne-ar fi oferit răspunsuri la unele întrebări. Nu ne ia nimeni în seamă. De cinci zile telefonul sună, nu răspunde nimeni, iar noi nu știm nimic de el, iar polițiștii nu folosesc această ocazie pentru a-i da de urmă. Noi suntem oameni simpli, ce putem face noi? Eu lucrez la fabrica de cablaje, nici nu mai îmi vine să merg la muncă pentru că nu mai pot. Am apelat la autorități așa cum era normal. Am cerut ajutorul Poliției, dar tot mai sper să fie cineva care să îl fi văzut pe Alin pe undeva. Sunt poze și anunțuri cu el pe Facebook, pe Whatsapp, îi rog din suflet pe cei care îl recunosc să ne anunțe dacă știu ceva despre el. Suntem disperați. Vrem doar să știm dacă e bine sau nu. Alte soluții ca să îl găsim noi nu avem și, din păcate , zilele trec fără ca noi să aflăm ceva”, declară mama lui Alin.

IPJ Gorj a transmis că tânărul a fost dat dispărut și că sunt făcute căutări pentru găsirea acestuia. „La data de 4 martie a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de un bărbat, din localitate, despre faptul că, fiul său, Spătaru Valentin Alin, de 26 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a plecat de la domiciliu şi până în prezent nu a mai revenit. La faţa locului s-au deplasat polițiștii, care, din primele verificări au stabilit că plecarea sa a fost voluntară. Semnalmente: înălţime 1,75 m, 70 kg, ten deschis, păr scurt saten, ochi verzi, barbă de mărime medie, prezintă un tatuaj la nivelul antebrațului stâng cu numele „MARIA” și un semn al coroanei. În momentul plecării purta un hanorac cu glugă vișinie, pantaloni albastri tip jeans cu tăieturi, iar în picioare purta încălțăminte sport de culoare neagră. Tânărul a fost pus în urmărire la nivel national. Persoanele care pot oferi detalii care să ducă la identificarea tânărului, sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se deplaseze la cea mai apropitaă unitate de poliție”, a transmis IPJ Gorj.

Gelu Ionescu