Deșeurile, greu de strâns selectiv în Gorj!

Selectarea deșeurilor care provin dintr-o gospodărie pe fracții, așa cum se întâmplă în statele civilizate, rămâne o problemă aproape imposibil de rezolvat pe termen mediu. Deși în majoritatea localităților din județ există operatori de salubritate, de multe ori oamenii sunt nevoiți să rămână cu anumite feluri de gunoi la poartă pentru că angajații de la salubritate nu le ridică. A simțit-o ieri, pe pielea sa, chiar și Cristi Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri Craiova.

Acesta a postat pe Facebook o fotografie care a stârnit vii controverse și reacții. În poză se vede o roabă plină cu papuci, pantofi sport, chiar și o geantă, lucruri care, în general, sunt considerate reciclabile. Doar că operatorul de salubritate a lăsat aceste lucruri neridicate, ceea ce l-a determinat pe Tudor să reacționeze. „Știați că papucii vechi sunt resturi menajere? Nu stiați? Nici eu! Azi am aflat și eu! Ca un bun cetățean sortez gunoiul în menajer și recliclabil (umed și uscat), azi am scos sacii cu reciclabile și o cutie de carton cu niște încălțări vechi, care după mintea mea sunt reciclabile, dar, surpriză, angajații Polaris nu au luat acea cutie. Chiar m-am nimerit la poartă și i-am întrebat de ce nu ridică și cutia aia, răspunsul este șocant: ,,nu vreau să o iau că nu sunt plastice”. WTF da ce drac sunt, resturi de pâine? L-am sunat pe Popa Luis Ionut să mă lămurească, în calitatea lui de director al Directiei de Salubritate din CJ, am primit alt răspuns, mai șocant: -nu le ridică că nu au ce face cu ele. -Bun, și ce fac cu ele? -Le pui la menajer! Cam așa se face recilarea selectivă la noi. Pai mai are rost să reciclezi selectiv? În poză se vede ce au lăsat ne ridicat.

Și ne mai mirăm că este țara plină de gunoaie”, e mesajul lui Cristi Tudor. Mai în glumă, mai în serios, acesta declară că pantofii de care vroia să scape sunt „ultima modă”. „Sunt eco și se pot mânca, așa mi-au spus cei de la salubritate, că se pot arunca la deșeuri menajere. Acum înțeleg și câinii care îmi luau pantofii. Ei știau că sunt comestibili. Așa că nu vă mai certați câinii când vă iau încălțările pentru că le aveți comestibile. Eu am zis să procedez ca un om civilizat, la pui la poartă și vin ei și le ridică. Șoc! Nu e așa. Mi-au spus că astea sunt deșeuri menajere. Sincer, acum am înțeles de ce avem atâta gunoi pe marginea drumului sau prin păduri. E simplu – pentru că atât s-a putut”, a declarat Cristi Tudor. Alți vecini de-ai lui au rămas cu sacii neridicați dacă au avut polistiren în ei. „L-am scos la poartă și nu l-au ridicat. Nu m-am nimerit pe aici când au venit să ridice gunoiul că le ziceam eu câteva. Sunt niște resturi de ambalaj de la un boiler pe care l-am cumpărat zilele astea. Nu am decât să dau foc la toate resturile astea, dar așa fac fum, deci poluez ori eu nu vreau asta. Unde să le duc să scap elegant de ele? Nu am unde. Prin pădure eu nu mă duc să arunc pentru că nu fac așa ceva, nu-mi rămâne decât să le dau foc”, a spus bărbatul. Șeful Direcției de Gestionare a Deșeurilor din Consiliul Județean Gorj, Luis Popa, a reacționat la postarea lui Cristi Tudor și a dat o reacție video, analizând în detaliu fotografia postată de acesta. Concluzia lui Popa a fost că nimic din ce se afla în roabă nu reprezintă material reciclabil și, ca urmare, angajații de la salubritate au procedat corect. Recomandarea sa este ca oamenii să pună deșeurile la menajer și să aștepte până când autoritățile vor construi niște depozite speciale unde vor putea fi duse astfel de resturi. Doar că depozitele ar trebui să se facă cu fonduri europene la nivel de țară și, deocamdată, nu le-a accesat nimeni. Așa că, despre construirea și funcționarea lor vom mai vorbi probabil și peste ani de zile. „Ce găsim în această roabă nu are treabă cu selectarea separată. Cartonul este murdar, nu este curat și peste tot se spune că el trebuie să fie curat. Papucii nu se încadrează nici la menajer și nici la categorie separată. Operatorul are dreptul să verifice conținutul materialelor pe care urmează să le ridice, iar ceea ce vedem în această poză nu prea are treabă cu colectarea separată a deșeurilor menajere”, a spus Popa. „În această perioadă, la nivel național, se vor construi anumite centre de aport voluntar, inclusiv la Gorj. Vor fi în trei localități, printre care și Târgu-Jiu. Când aceste centre vor fi finalizate oricine are resturi provenite din gospodărie le poate duce la aceste centre. Polistirenul, de exemplu, e o categorie mai aparte de deșeuri de care în momentul de față e mai greu să scapi de ele. Aici inclusiv haine vechi vor putea fi duse la aceste centre. Dar mai durează până le vedem funcționale pentru că trebuie să vedem cum vor fi accesate fondurile din PNRR. Mai pe românește, deocamdată, fiecare se descurcă cum poate, dar nu aruncate în natură aceste resturi. Ele pot fi puse la deșeuri menajere pentru că operatorul poate să le ridice astfel, ca soluție provizorie până la apariția acestor centre”, a mai menționat Luis Popa.

Gelu Ionescu