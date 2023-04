Dan Diaconescu, noi probleme cu legea!

După ce în urmă cu un deceniu și ceva a fost la un pas de a fi parlamentar de Gorj în locul lui Victor Ponta, Dan Diaconescu s-a trezit ieri din nou implicat într-o anchetă penală. Dis-de-dimineață, mascați din Constanța au descins la locuința sa din capitală, fostul om de televiziune fiind suspectat că ar fi întreținut relații intime cu două minore gemene.

Anchetatorii au stat în casa sa preț de câteva ore, după care, în jurul prânzului, fostul patron de la fosta OTV a mers spre duba polițiștilor fără să fie încătușat.

El avea mâinile în buzunar și părea destul de degajat, singurul lucru pe care l-a spus jurnaliștilor fiind acela că acuzațiile vehiculate de presă până în acel moment nu sunt adevărate. Avocatul său, Alexandru Murărescu, a menționat că Diaconescu are calitatea de suspect și că, în opinia sa, toată ancheta este o palidă replică a scandalului sexual în care este implicat în America fostul președinte Donald Trump. „Cred că e o replică a cutremurului din America. Atât s-a putut. Nu s-a emis mandat de reținere. Trebuie să ajungem la Constanța”, a spus avocatul. Surse din anchetă au menționat însă că în momentul în care mascații i-au bătut la ușă Dan Diaconescu nu s-a grăbit să deschidă, ci s-ar fi ascuns într-o anexă a casei, acolo fiind și găsit de cei care îl căutau pentru a-i pune întrebări. Procedura prevede oricum ca suspectul să fie încunoștiințat oficial de calitatea pe care o are în dosar la audierile de la Constanța. Aici va trebui să răspundă întrebărilor anchetatorilor, după care, în funcție de probele din dosar, procurorul de caz poate dispune eventuale măsuri preventive în contextul în care Diaconescu este o persoană cu probleme în cazierul judiciar. Ancheta de acum vine în contextul în care Dan Diaconescu a executat 3 din cei 5 ani de închisoare la care a fost condamnat în 2015 pentru infracțiuni de șantaj. El are interdicție până în 2025 de a activa în mass-media, iar dosarul de acum îi poate complica situația judiciară.

Gelu Ionescu