CSO Turceni se distanțează în Liga 4

Etapă extrem de favorabilă pentru liderul din liga a patra gorjeană, CSO Turceni. Formația lui Viorel Cojocaru a învins-o fără drept de apel pe una dintre contracandidatele la titlu, Jiul Rovinari. Gazdele s-au impus cu 4-0, după ce Unguru, Gosa (2) și Mohora au punctat în derbiul etapei. Aceeași diferență de scor s-a înregistrat și în celălalt meci din play-off. La Bălești, s-au impus însă vizitatorii. Și la ,,Onoare” a fost o etapă plină de reușite. Spectatorii prezenți la stadioane au fost părtași la meciuri spectaculoase, fiecare partidă având minimum cinci goluri.

Liga 4 (Play-off)

CSO Turceni 4 – 0 CS Jiul Rovinari 2016

CS Internațional Bălești 1 – 5 CS Petrolul Bustuchin

Liga 5, Etapa 19

AS Dinamo Inter Stănești 2 – 5 AS Sporting Târgu Cărbunești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 5 – 3 AS Dănești

AS Foresta Văgiulești 1 – 4 AS Scoarța

AS Energetica Tismana 4 – 1 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Unirea Dragotești 5 – 0 AS Gilortul Bengești

AS Viitorul Plopșoru a stat

Cătălin Pasăre