CSO Turceni – CSM Lugoj, în finala Regiunii 4

CSO Turceni își continuă parcursul în Cupa României. Reprezentanta Gorjului a trecut de hunedorenii de la CS Gloria Geoagiu (2-1) și va disputa finala Regiunii 4. Meciul s-a jucat la Turceni, iar golurile gazdelor au fost înscrise de Sorea și Unguru. Pentru echipa noastră urmează acum un duel cu formația timișeană CSM Lugoj. ,,Am dat de o echipă destul de bună, omogenă, care pasa foarte bine. Per total, am controlat meciul, și la 2-0 am avut câteva ocazii clare, dar și ei puteau marca în primele 10 minute, când au avut o bară. Am luat un gol pe final, la un carambol în careu. Ne-au dominat în ultimele minute, dar fără ocazii. A fost un meci foarte bun pentru acest nivel”, a declarat organizatorul de competiții al gorjenilor, Valentin Modrea. Oficialul din Turceni a admis că nu a fost ușor pentru echipele de județ să evolueze în această perioadă a anului. Meciul cu CSM Lugoj se va disputa sâmbătă, 16 iulie, pe terenul sintetic din cadrul Stadionului ,,Mircea Chivu” (Reşiţa). ,,E foarte greu să adunăm băieții la o competiție, în condițiile în care noi aveam vacanță, iar mulți sunt în concedii. Avem și doi fotbaliști cu rupturi de ligamente, alți cinci-șase nu au putut să participe, am avut multe probleme, dar asta este. Am făcut tot ce am putut, tot ce a depins de noi și vrem să onorăm până la capăt această competiție, chiar dacă nu este ușor. Să vedem ce băieți putem aduna pentru următorul meci. Suntem pe telefoane, să-i învoim de la serviciu. Avem băieți care lucrează la Armată sau Pompieri, deci e greu. Mergem să câștigăm, cu toate că vom da peste o echipă foarte bună, dar ne ducem să ne jucăm șansa”, a mai spus Modrea.

Șapte finale regionale vor avea loc în următoarea fază a competiției:

Regiunea 1

Victoria Horia (Neamț) – Viitorul Darabani (Botoșani)

Meciul se dispută pe stadionul CFR (Paşcani)

Regiunea 2

Someșul Feldru (Bistrița-Năsăud) – Crișul Sântandrei (Bihor)

Meciul se dispută pe stadionul Măgura (Şimleu Silvaniei)

Regiunea 3

ACS Tg. Mureș 1898 (Mureș) – Universitatea din Alba Iulia (Alba)

Meciul se dispută pe stadionul Baza Sportivă ,,Dan Anca” (Cluj-Napoca)

Regiunea 4

CSO Turceni (Gorj) – CSM Lugoj (Timiș)

Meciul se dispută pe stadionul ,,Mircea Chivu” – Teren 2 Sintetic (Reşiţa)

Regiunea 5

ACS Roberto Ziduri (Dâmbovița) – CS Dunărea Turris (Teleorman)

Meciul se dispută pe stadionul Central (Bradu)

Regiunea 6

Atletic United 1906 Ploiești (Prahova) – Progresul Fundulea (Călărași)

Meciul se dispută pe “Anghel Iordănescu” – Teren Sintetic (Voluntari)

Regiunea 7

Axiopolis Cernavodă (Constanța) – Unirea Braniștea (Galați)

Meciul se dispută pe stadionul Sportul (Chiscani)

Cătălin Pasăre