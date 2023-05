CSM Târgu Jiu, fără 4 străini în deplasarea de la Târgu Mureș

Echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu a reușit șase victorii consecutive, dar va avea o misiune aproape imposibilă la Târgu Mureș. Gorjenii dau piept cu CSM-ul din localitate pentru a termina pe locul 11, însă merg în deplasare fără patru dintre oamenii importanți din acest sezon. Thomas Kottas și Anthony Durham sunt accidentați, iar Dylan Frye și Randall Brumant și-au reziliat contractele cu gruparea gorjeană. Kresimir Basic crede că jucătorii români pot avea o șansă în plus în seria care începe astăzi. ,,Nu vrem să vorbim de o ultimă șansă, știm prea bine ce poate face fiecare jucător în parte, însă, în aceste condiții, vor avea minute mai multe și oportunitatea de a demonstra și a ne pune pe gânduri în ceea ce înseamnă construcția sezonului viitor. Thomas Kottas a avut o accidentare la meciul cu Galați și va fi indisponibil pentru această partidă. Anthony Durham a privit o lovitură puternică la cap, aseară la antrenamente, și se pare că l-am pierdut pentru acest meci. Avem doi jucători care au trebuit să meargă acasă din motive personale, Dylan Frye și Randall Brumant, a fost o decizie de comun acord ca ei să părăsească România și să se întoarcă în Statele Unite. Este adevărat că atunci când îți lipsesc jucătorii, lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Totul pare în favoarea celor de la Târgu Mureș, însă mergem acolo și încercăm să jucăm cât putem de bine”, a declarat antrenorul croat.

Gorjeanul Alex Berca este de părere că o clasare pe locul 11 ar fi o realizare notabilă, având în vedere startul mult sub așteptări al echipei. Chiar și în aceste condiții, sportivul CSM-ului este optimist înainte de seria cu echipa din Târgu Mureș. ,,Ar fi minunat pentru că am început greu campionatul, am avut foarte multe înfrângeri, dar am reușit să ne redresăm. Mergem acolo să ne facem treaba și să jucăm cât putem de bine. În sport, nu se știe niciodată cine va câștiga, vedem asta după 40 de minute. Îmi place să spun că noi suntem favoriți după parcursul pe care îl avem. Practic, se întâlnesc două echipe care nu au pierdut, șansele sunt 50-50. Sunt încrezător că putem termina seria în două meciuri. Sper ca jocul să arate foarte bine și sperăm să nu ne accidentăm”, a declarat Berca. Partida din această seară începe la ora 19.00. Închide seria echipa care obține prima două succese.

Cătălin Pasăre