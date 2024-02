CS-ul din CE Oltenia numește noul directorat. Dacă s-a căzut la pace

După mascarada de selecție pentru un nou directorat în Complexul Energetic Oltenia, în ședința de azi, Consiliul de Supraveghere ar trebui să numească ,,noii” directori: Dan Iulius Plaveti, Cosmin Trufelea și Ion Bălășoiu, cei pe care presa i-a nominalizat, în baza surselor din sistem, ca fiind ,,cei aleși” în selecția făcută de firma ARC, aleasă ,,pe sprânceană” pentru a se ocupa de această afacere.

Daniel Burlan a depus plângere penală pentru abuz

Interesant este că doi dintre cei care ar putea continua să conducă destinul CEO, Dan Iulius Plaveti și Cosmin Trufelea, sunt și cei care au încheiat contractul cu firma ARC, existând un conflict de interese, cum susține fostul manager al CEO, Daniel Burlan. „Este o selecție care nu a respectat procedurile. În primul rând doi dintre cei selectați au semnat contractul cu firma care ulterior i-a recrutat. În acel moment s-a produs conflictul de interese, potrivit legii. Prima care ar fi trebuit să sesizeze acest lucru este firma de recrutare la analiza dosarelor. Ar fi trebuit să îi respingă pe cei care au semnat contractul. S-a mers mai departe și s-a produs conflictul de interese prin participarea la interviu și prin recrutarea celor doi. Am depus pe lângă sesizarea penală și o contestație a selecției la Ministerul Energiei și una la Consiliul de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere trebuie să stopeze selecția până la soluționarea contestațiilor. În jur de 80% dintre candidații respinși au contestat selecția. Sunt și directori din CEO, foști membri ai Consiliului de Supraveghere din Complexul Energetic Oltenia. Oameni cu experiență, care măcar ar fi prins lista scurtă. Nu li s-a comunicat punctajul defalcat. Eu nici măcar nu am mai susținut interviul pentru că au spus că am fost înlocuit din funcția de președinte al Directoratului pentru că nu am atins indicatorii de performanță. Ori în anul anterior schimbării din funcție CEO a încheiat pe profit”, a precizat Daniel Burlan, la sfârșitul lunii trecute. Rămâne de văzut dacă CS-ul este pe aceeași lungime de undă cu șefii CEO și le va da mandatele pe patru ani să conducă societatea. Amintim că Daniel Burlan a plătit cu funcția pentru accidentul mortal de la Jilț Sud, de anul trecut.

M.C.H.