Crețan mută la instanță lupta împotriva fotovoltaicelor CEO!

Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia care prevede construirea unor parcuri fotovoltaice de mari dimensiuni este contestat nu doar de minerii îngrijorați de soarta lor, ci și de unul dintre puținii lideri sindicali care a spus mai mereu „nu” la tot ceea ce a însemnat desființarea locurilor de muncă.

Șeful Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, spune că deja are procese în instanță prin care contestă planurile de înființare a parcurilor fotovoltaice. El afirmă că a chemat zeci de primării din județ la procese în speranța că, astfel, terenurile pe care ar urma să fie ridicate viitoarele parcuri vor fi retrocedate către cei care le-au avut înainte de a le fi luate de CEO pentru exploatarea cărbunelui. „Este un dezastru pentru că se distruge energia din România gândit și organizat. Planul lor este de a închide totul pentru a profita de banii din PNRR, care sunt bani otrăviți. Noi, sindicatele independente, vrem să ducem o luptă împotriva acestor programe și planuri diabolice de închidere a mineritului și energiei. Nu vom accepta programul acesta de restructurare. Deja suntem în instanțele de judecată pentru cei care dețin terenurile. OMV și CEO vor să monteze fotovoltaice prin acel program PNRR pe terenuri care aparțin expropriaților. Aceste terenuri au fost folosite de Complexul Energetic Oltenia pentru exploatarea rezervei de cărbune. CEO are interese de grup și politice la nivel de Ministerul Energiei, în care a făcut un contract cu OMV Petrom pentru aceste terenuri în suprafață de 380 de hectare. Ele dețin însă bogății foarte, foarte mari. Din 1965 și până azi pe acele terenuri s-a depus zgura și cenușa de la marile termocentrale și pot să spun că ele sunt o bogăție națională. Am luat probe și am dus la specialiști, la chimiști, la laboratoare, și am descoperit că aici se află inclusiv metale rare. Prin prelucrarea acestei rezerve de cenușă aflate pe terenuri care aparțin celor expropiați noi putem avea avantaje. Prin contractul păgubos semnat de CE Oltenia, cu susținerea ministrului Virgil Popescu, se urmărește ca din cele 380 de hectare să rămână stăpân statul austriac, OMV Petrom, pe aceste terenuri. O să avansăm ordonanță președințială, îi blocăm și deja am dat în judecată 40 de primării pentru ca aceste terenuri să revină celor care sunt proprietari de drept și care le-au deținut înainte de a le fi luate de minerit. Nu cred în fotovoltaice pentru că sunt o afacere a camarilei politice și nimic mai mult. Chiar la noi unii oameni politici din Gorj vor să facă o fabrică de fotovoltaice tot cu acei bani miezerabili care vin prin PNRR pentru închiderea industriei miniere și energetice, asta în timp ce noi asigurăm siguranța și stabilitatea Sistemului Energetic Național. Știți foarte bine că în Statele Unite ale Americii oamenii au murit de frig în iarnă pentru că li se asigura energie verde, dar fotovoltaicele nu produc pe timp de iarnă la temperaturi negative”, declară Constantin Crețan.

Liderul sindical spune că nu crede nici că grupurile pe gaze pe care CEO le-a promis în locul celor pe cărbune vor deveni funcționale prea curând. Crețan e de părere că nu va fi gaz pe piață pentru acestea în timp util și, ca urmare, tot ceea ce se dorește prin planul de restructurare, este închiderea mineritului, cu acceptul unor lideri sindicali. „Doi ani de zile am militat pentru legea 197/2021 și am reușit să obținem grupă specială de muncă. Am fost un grup de oameni, sindicate mici, cu 30 – 40 de oameni, care au fost în piața Prefecturii și au luptat pentru aceste drepturi. Luptăm în continuare pentru drepturile minerilor. S-au făcut angajări pe perioadă determinată. Sunt 1600 de zilieri în CE Oltenia și atâta timp cât se închid capacitățile de producție acești oameni nu au niciun viitor, nu au când să se formeze ca specialiști. Sunt sindicate care acceptă planul de restructurare, dar sunt sindicate corupte, care sunt plătite de Complexul Energetic Oltenia. Au facilități acei lideri sindicali și au și spor de confidențialitate. Majoritatea liderilor de sindicat sunt culpabili pentru distrugerea energiei pe cărbune. Mereu îi vedeți la întâlnirile protocolare cu ministrul Virgil Popescu și cu Directoratul CE Oltenia. Noi, așa puțini cum suntem, vom bloca cu expropiații crearea de fotovoltaice. Nimic nu garantează că gazul va ajunge la acele grupuri care ar urma să ia locul celor care funcționează pe cărbune și astfel ar fi un alt obiectiv al lor pe care nu l-ar atinge. În Marea Neagră noi nu putem exploata gazul de acolo, dar statul turc deja exploatează lângă noi. Până ne pregătim noi să exploatăm și noi rezervele noastre, turcii îl vor exploata pe tot. Din păcate mineritul devine istorie atâta timp cât avem o guvernare incapabilă. De-a lungul anilor anumite guverne de dreapta au închis tot ce a fost minerit”, mai spune Crețan.

Gelu Ionescu