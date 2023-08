Craiova a oficializat transferul lui Kurtic

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe mijlocașul sloven Jasmin Kurtic. Jucătorul de 34 de ani a semnat un angajament valabil pe un an cu gruparea alb-albastră. Internaționalul are un C.V. impresionant, cea mai mare parte a carierei sale legându-se de Serie A, prima ligă din Italia. ,,Ştiința a adus în Cetatea Băniei un internațional sloven cu aproape 300 de meciuri în Serie A. Mijlocașul central Jasmin Kurtic a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe un an. Noul metronom de la mijlocul terenului deține o carte de vizită bogată: a evoluat la formații precum Parma, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Atalanta, SPAL și Paok. Una dintre cele mai importante performanțe o reprezintă accederea în sferturile de finală UEFA Conference League în sezonul 2021-2022, pe vremea când evolua în tricoul grecilor. Jasmin Kurtic este, de asemenea, și unul dintre pilonii Naționalei Sloveniei, având până în acest moment 83 de prezențe”, au transmis reprezentanții echipei din Bănie.

Cătălin Pasăre