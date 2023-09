Cotojman: 350 de copii vor beneficia de programul ,,Masa caldă” și în noul an școlar

Programul ,,Masa caldă” implementat pentru elevii și preșcolarii din comuna Roșia de Amaradia va continua și în anul școlar 2023-2024. Licitația pentru achiziționarea de servicii în acest sens se va încheia până la finele acestei săptămâni.

Primarul localității Roșia de Amaradia, Liviu Cotojman, spune că în aceste zile se derulează licitația pentru achiziționarea de servicii de catering în vederea continuării programului ,,Masa caldă” la nivelul unităților de învățământ din comună. Astfel, și în anul școlar 2023-2024, aproximativ 350 de copii din Roșia de Amaradia, vor primi în zilele cât merg la cursuri un meniu gătit proaspăt. ,,De luni, când va începe anul școlar, toți copiii din localitate vor primi masă caldă, în sistem de catering. Vineri, cel târziu, vom termina cu licitația, iar circa 350 de copii, fie că vorbim de preșcolari, ori de cei din clasele primare, gimnaziale sau de elevii de liceu, toți vor primi masa caldă. Este un program care anul trecut a costat circa 10 milioane de lei, iar primăria nu a dat niciun ban, fondurile fiind cu finanțare europeană. În primul și în primul rând, de când am implementat acest program, am văzut o scădere drastică a abandonului școlar. Legat de meniul zilnic, câteodată discutăm cu copiii sau părinții legat de preferințele lor culinare. De multe ori m-am întâlnit cu părinții și mi-au spus că le-am luat o grijă de pe cap prin faptul că nu le mai fac copiilor pachet zilnic. Astfel se înlătură și discrepanțele între copii, prin faptul că unul într-o zi poate avea la pachețel o mâncare mai atractivă, iar altul are un meniu mai sărăcăcios. Efectele sunt colosale și, spun eu, toată lumea este mulțumită, atât elevii, cât și părinții acestora”, a declarat Liviu Cotojman.

Izabella Molnar