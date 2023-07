Condamnați pentru șpaga dată ca să fure lemne din pădure!

Doi gorjeni au primit de la judecători sentința prin care sunt condamnați la închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție și nu numai pe care le-ar fi comis în urmă cu aproape 7 ani.

În august 2016 aceștia au fost prinși la Fărcășești în timp ce transportau spre casă lemne provenite din doborâturi în urma unei furtuni. Doar că pe drum au dat nas în nas cu agenții de poliție care i-au luat la întrebări și așa a ieșit la iveală că lemnele erau furate din pădure după ce pădurarul din zonă fusese mituit de aceștia cu 600 de lei. „Condamnă inculpatul Cotoi Gheorghe-Liviu(…) la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. (…)Condamnă inculpatul Cotoi Gheorghe-Liviu la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt de arbori. (…)Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni, reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, rezultând astfel o pedeapsă de 2 ani și 2 luni închisoare. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani.(…) Condamnă inculpatul Șovîlgău Costelnla pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. (…)Condamnă inculpatul Șovâlgău Costel la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt de arbori.(…)Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni, reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, rezultând astfel o pedeapsă de 2 ani și 2 luni închisoare. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”, a decis Tribunalul Gorj, sentința nefiind definitivă. Ambii inculpați au fost obligați să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Fărcășești sau la școala din localitate, dar și să despăgubească Direcția Silvică Gorj. „Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ocolul Silvic Târgu Jiu și obligă inculpații în solidar plata sumei de 686,64 lei TVA inclus, către partea civilă, Ocolul Silvic Târgu Jiu”, a mai decis instanța.

Gelu Ionescu