Condamnată după ce a părăsit locul accidentului

O șoferiță care a fost implicată, anul trecut, într-un eveniment rutier și a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor a fost trimisă în judecată și găsită acum vinovată de magistrații Judecătoriei Târgu Jiu. Aceștia au stabilit ieri pedeapsa pentru inculpată, femeia primind o condamnare cu suspendare. „Condamnă pe inculpata V A S, , la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, faptă din data de 13.04.2022. În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani”, a decis instanța. Prin decizia respectivă judecătorii o obligă pe femeie să respecte mai multe măsuri de supraveghere, ea fiind obligată să anunțe orice deplasare mai mare de 5 zile sau să își justifice sursele de existență. Ea are și obligația de a frecventa în decurs de 1 an de la rămânerea definitivă a acestei hotărâri a unui program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Gorj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, program care să vizeze legislaţia rutieră şi acordarea primului ajutor. Inculpata mai are și obligația de a presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității la o instituție publică din Târgu Jiu, dar și să achite 800 de lei cheltuieli judiciare către stat. Verdictul dat de magistrații gorjeni nu este definitiv deocamdată.

Gelu Ionescu