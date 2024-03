Condamnat după ce a pălmuit „din greșeală” un fost polițist!

Un gorjean din Dănești a primit o sentință de condamnare cu suspendare a pedepsei, după ce în vara anului trecut l-a pălmuit pe un fost polițist gorjean, totul întâmplându-se la o nuntă la care ambii participau la Târgu Jiu.

La mai bine de o oră și ceva după miezul nopții s-a întâmplat totul, culmea fiind că agresorul și victima nici măcar nu se cunoșteau. Fostul polițist Valentin Brehui era la masa sa, alături de alți invitați, iar la un moment dat s-a trezit cu un individ care a venit și i-a dat o palmă puternică peste față, în zona urechii, rănile suferite necesitând câteva zile de îngrijiri medicale.

„Fiind audiat în cursul urmăririi penale în calitate de suspect, Iana Constantin a recunoscut săvârșirea faptei, aşa cum a fost descrisă, precizând că, fiind sub influența băuturilor alcoolice a confundat persoana vătămată cu o altă persoană, motiv pentru care i-a aplicat o palmă în zona capului. Ulterior, fiind audiat în calitate de inculpat şi-a menţinut poziţia procesuală. Fiind audiat la termenul din data de 21.02.2024, inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, declarând că a luat la cunoștință despre fapta descrisă în rechizitoriul și şi-o însușeşte, solicitând judecarea în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, îşi însuşeşte probatoriul, nu îl contestă şi nu solicită administrarea altuia. În drept, fapta inculpatului care, în noaptea 11/12.06.2023, în jurul orei 01:30, în timp ce se afla la restaurantul (…) a agresat fizic persoana vătămată Brehui Valentin, lovind-o cu palma în zona feţei, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovirea sau alte violențe, prev. şi ped. de art. 193 alin. 2 din Codul penal, aceasta fiind nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o”, se arată în documentele de la dosarul aflat la instanță. Pentru că inculpatul a recunoscut și a regretat cele întâmplate, a primit o pedeapsă care nu îl trimite în spatele gratiilor. „Condamnă pe inculpatul IC, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe, faptă din noaptea 11/12.06.2023. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 8(opt) luni închisoare și stabilește un termen de supraveghere de 2 ani”, a decis instanța. Pe parcursul celor doi ani inculpatul are obligația să fie mereu la dispoziția autorităților judiciare, să își justifice sursele de existență și să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Dănești sau la școala din localitate. În cadrul procesului, victima lui Iana a cerut daune morale de 10.000 de lei, dar suma cu care magistrații au fost de acord a fost mai mică. „Admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă BV și obligă inculpatul IC la plata către aceasta a sumei de 3.200 lei, cu titlu de daune morale. În temeiul art. 274 alin. (1) C.proc.pen., obligă pe inculpatul Iana Constantin la plata sumei de de 554,80 lei (din care suma de 154,80 lei aferentă urmăririi penale), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat pentru prezentul litigiu”, au mai decis judecătorii, verdictul lor nefiind unul definitiv deocamdată.

Gelu Ionescu