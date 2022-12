Come-back pentru Rotaru. Revine și Reghe?

Finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru, va reveni în rolul de președinte executiv. Declarația îi aparține chiar omului cu bani din Bănie. Rotaru este nemulțumit de când i-a cedat comanda lui Sorin Cârțu, deși nu a afirmat direct acest lucru. Plecarea lui Mirel Rădoi l-a pus și mai mult pe jar pe patronul echipei, care vrea, de acum înainte, să fie mai implicat în viața trupei de primă ligă. „Eu de doi ani de zile am stat departe de echipă. De când a venit domnul Rădoi, am stat și mai departe. Din acest moment, m-am implicat înapoi în ceea ce înseamnă viața clubului. Eu am stat departe doi ani de zile, dar începând de la acea demisie, pot să spun că a fost un eșec al unui anumit tip de management – managementul prin care delegăm responsabilități, fiecare să-și facă treaba. Și am ajuns într-o situație neplăcută. Având în vedere că am condus timp de șapte ani clubul, din 2013 și până în 2020, voi conduce acest club din nou, până în vară. Nu înseamnă că fac echipa sau că aleg eu jucătorii, pentru că nu am eu timp, dar mă voi implica și voi conduce din nou executiv acest club Voi funcționa ca un președinte de club. Așa cum funcționează în Germania sau Anglia președinții, așa voi funcționa și eu. Sunt un președinte executiv. Voi aproba din nou transferurile, voi aproba numirea de antrenor, voi aproba configurare staff-ului tehic, voi face ceea ce am făcut până în 2020”, a explicat Mihai Rotaru.

Sorin Cârțu va rămâne la echipă, unde, se pare, Rotaru l-ar dori din nou pe Laurențiu Reghecampf. Deși există puține certitudini care să sprijine ultima teorie, presa din Azerbaidjan susține că șeful Universității ar fi dispus să facă un efort financiar considerabil pentru a-l readuce pe ,,Reghe” în Bănie. Antrenorul de 47 de ani o pregătește acum pe Neftchi Baku. Potrivit jurnaliștilor azeri, Mihai Rotaru i-ar fi promis lui Reghecampf un salariu lunar de 40.000 de euro și un Bugatti! Cei doi se vor întâlni la finalul acestei luni, pentru a discuta față în față condițiile revenirii la Craiova. Contractul ar fi valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pe încă o stagiune, susține Sportinfo.az. „Am mai fost întrebat despre asta înainte (n.r. – plecare). Nu pot să îi interzic presei să scrie despre mine. Puteți scrie ce vreți despre mine, este dreptul vostru. Eu sunt antrenorul lui Neftchi. Am avut o nouă întâlnire cu cei din conducerea clubului. Am vorbit despre consolidarea echipei. Din partea mea, nu este nicio problemă. Nu mă gândesc să plec de la echipă în acest moment”, a declarat Reghecampf în urmă cu câtva zile. În mandatul precedent, Reghecampf a câștigat 15.000 de euro pe lună la Universitatea Craiova.

Cătălin Pasăre