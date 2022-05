Data de 10 mai 2022 este o zi memorabilă în viața localității Novaci, deoarece se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea (sfințirea) Bibliotecii Novaci. Pentru sărbătorirea acesteia, la Casa de Cultură Novaci, s-a desfășurat Colocviul „Biblioteca Novăceană – 120 de ani de activitate”.

Evenimentul de astăzi a fost organizat de Primăria și Consiliul Local al Orașului Novaci prin Biblioteca Orășenească Novaci și Casa de Cultură Novaci, în colaborare cu Liceul Teoretic Novaci, Școala Gimnazială Novaci și Școala Populară de Artă „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, secția externă – „Cursul de chitară”.

Înființată la inițiativa tânărului novăcean Dumitru Brezulescu, creator și al băncii populare „Gilortul”, una dintre băncile populare importante ale României interbelice, la 10 mai 1902, de Ziua Regelui și în ziua când novăcenii au sărbătorit 25 de ani de la Războiul de Independență (1877), a fost inaugurată (sfințită) Biblioteca din Novaci, una dintre puținele biblioteci care existau la acea vreme în Oltenia, fiind numită „Biblioteca Novăceană Carol cel Mare al României”.

Astăzi, 10 mai 2022, la 120 de ani de la acea memorabilă zi din viața comunității novăcene, la Casa de Cultură Novaci, într-o sală destul de mare dar care a devenit neîncăpătoare în câteva minute când au sosit elevii novăceni și o parte din dascălii de la Liceul Teoretic Novaci și Școala Gimnazială Novaci, s-a desfășurat, începând cu ora 12:30, un frumos colocviu.

Ca invitați, de la Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell”, a venit doamna manager dr. Olimpia Bratu însoțită de două persoane. Tot de la Târgu Jiu a venit și o mică delegație de la Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Mari” formată din profesor dr. Ion Mocioi, col. (rtr.) Gigi Bușe și lt. col. (rtr.) Ovidiu Gabriel Ghindă la care s-a mai adăugat poeta Florentina Cuteanu, învățătoare din București și membră a acestei asociații din acest an dar și doamna profesoară Elena Basarabă, directorul Casei de Cultură Novaci, membră din anul 2021. Deasemenea a onorat cu prezența și domnul primar dr. ing. Dumitru Leuștean și doamna Simona Stănișel, secretara Primăriei Novaci. În sală au fost prezente și bibliotecarele Eufrosina Bîjea (1971 – 1978), Elena Ghenescu (1978 – 2009) și Elena Dârvăreanu (1984 – 2021).

Amfitrionul acestui eveniment a fost doamna Popescu Veronica, noua bibliotecară, instalată în această funcție din data de 15 februarie 2022 sprijinită cu multă pricepere de doamna Nușa Basarabă.

Rând pe rând au luat cuvântul: domnul primar Dumitru Leuștean, doamna manager Olimpia Bratu, doamna Cristina Spilcă, doamna Alina Țicu, doamna Elena Dârvăreanu, doamna Eufrosina Bîjea, doamna Elena Ghenescu, domnul profesor dr. Ion Mocioi, col. (rtr.) Gigi Bușe, doamna Elena (Nușa) Basarabă și doamna Popescu Veronica. Aceștia au făcut referiri la istoricul Bibliotecii Orășenești Novaci și al vieții și activității lui Dumitru Brezulescu, fondatorul acesteia. Doamna manager dr. Olimpia Bratu, în mesajul transmis a precizat: „Acest eveniment celebrează necesitatea de a avea într-o comunitate și o bibliotecă și mă bucur tare mult că domnul primar Dumitru Leuștean a spus că Biblioteca Publică Novaci, care momentan se află în sediul Casei de Cultură, va avea, cât de curând, un sediu nou, spațios, unde tinerii novăceni vor putea să găsească documentele și nu numai care-i interesează pentru că biblioteca de astăzi are un spațiu destul de restrâns. Le mulțumim bibliotecarilor novăceni care merită toată prețuirea noastră pentru că au îndrumat generații de tineri către informație și cunoaștere”. Doamna Bratu a oferit un „Înscris de Onoare” Bibliotecii Orășenești Novaci „ca recunoaștere pentru susținerea informării și educației permanente a membrilor comunității locale”.

Doamna Cristina Spilcă, director al Școlii Gimnaziale Novaci, a îndemnat tinerii din sală să lectureze „pentru că nimic nu se compară cu plăcerea de a citi o carte. Cititul îmbogățește vocabularul, dă posibilitatea de a ne exprima mai ușor și este un semn al educației. Citiți, dar citiți selectiv, nu orice. Citiți sub îndrumarea domnilor profesori, pentru că încă sunteți la școală, și din citit veți avea multe de învățat”.

„Interesul față de știința de carte s-a manifestat destul de timpuriu la locuitorii din această zonă și continuă să se dezvolte. Vreau să felicit organizatorii pentru această inițiativă pentru că ne-au oferit un moment prielnic de a ne reaminti de Dumitru Brezulescu, un mare om al comunității noastre. Bibliotecile au avut un rol special în comunitate, de informare și educare, iar serviciile oferite de acestea au fost axate spre îndeplinirea acestui rol. Consider biblioteca un spațiu cultural care vine în sprijinul actului educativ încă de la cele mai fragede vârste”, a precizat și doamna Alina Țicu, director al Liceului Teoretic Novaci.

„Sunt încântată de faptul că, acest subiect, biblioteca, stârnește atâta entuziasm din partea elevilor și a cadrelor didactice. Normal este ca o bibliotecă orășenească să colaboreze cu Casa de Cultură și cu toate școlile pentru binele comunității. Biblioteca este principala sursă de informare pentru noi toți, dar mai cu seamă pentru elevi. Deschideți ușa bibliotecii unde găsiți cărțile pe care vi le doriți, găsiți cărțile care vă vor face viața mult mai frumoasă, care prezintă un interes pentru formarea voastră viitoare”, a precizat și doamna profesoară Elena Basarabă, directorul Casei de Cultură Novaci.

Rând pe rând, cele trei bibliotecare prezente în sală, au povestit cât de greu a fost pe timpul cât au activat și contribuția dumnealor la dezvoltarea acestei biblioteci.

La rândul său, domnul profesor dr. Ion Mocioi, care a fost mulți ani de zile responsabil cu promovarea și dezvoltarea culturii în județul Gorj, a precizat că „înființarea Bibliotecii din Novaci i se datorează și lui Witold Rola Piekarski (1857 – 1909), un emigrant de origine poloneză refugiat în Regatul României și stabilit la Târgu Jiu, între 1895 și 1906, din care ultimii doi ani a locuit la Novaci, după care a plecat la București. Acesta a introdus în țară coperțile de cărți în culori, participând la organizarea primei biblioteci din Novaci, cu sprijinul Primăriei, și a mai făcut o mică fabrică de jucării pentru copii. După 1970 România a investit mulți bani în fondul de carte iar bibliotecile au primit foarte multe cărți de nu mai aveau unde să le pună, din lipsă de spațiu. După Revoluție, Orașul Novaci a renăscut. Aveți aici oameni de cultură care gândesc la dezvoltarea lui, aveți și o stațiune importantă care favorizează trecerea prin Novaci a multor oameni din țară și străinătate, care văd și apreciază frumusețea orașului”.

Col. (rtr.) Gigi Bușe, a menționat că la sfârșitul anului trecut, a reușit să publice, cu ajutorul Editurii PIM Iași și a Consiliului Local Polovragi, „Povestirile din război” ale tatălui său Bușe C. Gheorghe, născut la 21 aprilie 1916. A dăruit Bibliotecii Orașului Novaci 3 exemplare ale acestei cărți, iar unul doamnei Nușa Basarabă, care de anul trecut este și membra Asociației Cultul Eroilor Gorj. Din partea Asociației a mai donat și câteva reviste „Gorjul Eroic” și „România Eroică”. A urat viață lungă și activități frumoase acestei biblioteci care să aibă parte de oameni inimoși și pasionați de promovarea cărții așa cum este doamna Basarabă.

Doamna Elena (Nușa) Basarabă a făcut referire la Proiectul „Biblioteca stradală”, realizat cu ajutorul unor voluntari novăceni, elevi de liceu inimoși. „Eficienta căsuțelor de lectură postate în punctele Spitalul Orășenesc Novaci și stația de microbuze din Zona Pieței este foarte apreciată de consumatorii de lectură. Mai avem un punct și la Azilul de bătrâni. Oamenii răsfoiesc o carte, citesc, discută și ne contactează deseori. Pentru că foarte multe cărți se aruncă din diverse motive, pentru că accesul omului de rând la o carte este dificil, pentru că o carte deschide calea spre cunoaștere, liniște și cultură, VĂ AȘTEPTĂM ALĂTURI DE NOI PRIN DONAȚII DE CARTE! Aveți cărți pe care nu vi le doriți în casă? La noi sunt bine-venite și apreciate. Mulțumim pentru sprijin actualilor donatori de carte, avocat Mihaela Bondoc și profesor Liliana Oniga! Tot respectul pentru cititorii care respectă indicațiile afișate pe căsuțele de lectură! Dragi prieteni, căsuțele de lectură vă așteaptă! Un om ”citit” este o valoare a comunității!!! Vă anunțăm cu bucurie că s-a încheiat un Parteneriat cu Organizația ILLINOIS ROMANIAN AMERICAN COMMUNITY din Chicago, Statele Unite ale Americii, în urma căruia Bibliotecile Stradale de la Novaci vor fi înscrise în cadrul proiectului BIBLIOTECI STRADALE ROMÂNIA – #LFL4RO care se va extinde la nivel național și vor fi amplasate pe harta lumii și în baza de date a LITTLE FREE LIBRARY, aceasta fiind cea mai mare bază de date de profil din lume”, a anunțat cu mândrie doamna Nușa Basarabă.

Doamna Popescu Veronica a făcut o scurtă prezentare a biografiei lui Dumitru Brezulescu și a istoricului Bibliotecii Novaci, după care a urmat un scurt program artistic prezentat de elevii de la Școala Gimnazială Pociovaliștea, Școala Populară de Artă „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, secția externă – „Cursul de chitară” și Școala Gimnazială Novaci. Programul cultural-artistic a continuat cu un recital de poezie al unor peți novăceni: Doamna Florentina Cuteanu cu poezia „Când citesc o carte bună” și doamna Ileana Constantinescu, fiica bibliotecarei Eufrosina Bîjea, cu poezia „Biblioteca Novaci”.

La final doamna profesoară, Claudia Drăgoiescu a adus un frumos elogiu vieții și activității culturale a lui Dumitru Brezulescu iar preotul paroh Ion Coconețu a binecuvântată întâlnirea și a transmis urătorul mesaj: „Citește, că pe ogorul pe care nu-l ari, cresc bălării. Cartea înseamnă dezvoltarea personalității, a imaginației, îmbogățirea vocabularului, libertatea de a vorbi, de a te exprima, de a-ți spune gândurile. În permanență trebuie să ai o preocupare spre frumos. La 10 Mai 1902 nu s-a făcut inaugurarea Bibliotecii Novaci, ci sfințirea ei. Termenul de inaugurare s-a introdus mai târziu. În timpul regalității sfințirea era pentru orice. Fie că era un pod de șosea, fie că era un monument al eroilor, fie că era o locuință, o bibliotecă sau o clădire, fiindcă fără Dumnezeu, nimic nu e. Astăzi, la ceas aniversar trebuie să-i felicităm pe cei care au făcut posibilă această întâlnire de suflet, începând cu domnul primar, pentru că e sufletul comunității. Să fie binecuvântată întâlnirea și să fie cât mai deasă această formă de comuniune și să avem cu toții parte de lumina ce vine din carte dar și de la Dumnezeu”.

În încheiere doamna Popescu Veronica a mulțumit organizatorilor pentru sprijinul acordat și celor prezenți că au dat curs invitației și astfel s-a putut realiza un frumos și înălțător eveniment cultural. „Ne bucurăm pentru că ați fost alături de Biblioteca Orășenească Novaci în această zi importantă în care am celebrat împreună cei 120 de ani de existență. Felicitări tuturor vorbitorilor dar și participanților, care astăzi au ales să «soarbă» o picătură de cultură într-un mod cu totul deosebit!” a fost mesajul de încheiere al acestui frumos eveniment novăcean. Pentru oameni minunați care demonstrează comunității, și nu numai, că viața este frumoasă dacă știi să stai aproape de sufletul semenilor, vom venii cu mare drag la asemenea activități.

Gigi Bușe