Cojocaru a găsit minusul după amicalele din weekend: ,,Acest lucru mă nemulțumește total”

Viitorul Târgu Jiu a bifat două amicale la sfârșitul săptămânii. Vineri și sâmbătă, trupa lui Călin Cojocaru a evoluat contra Universității Craiova (Superliga) în Bănie, dar și cu CSO Turceni (Liga 3) la Târgu Jiu. Formația de eșalon secund a fost învinsă cu 3-1 de ,,juveți” și a trecut cu 3-2 de echipa lui Viorel Cojocaru. Gîrbiță a dat, din penalty, golul oaspeților în primul meci, iar Vulpe, Aziz și Lupulescu au fost marcatorii în partida a doua. Ambele confruntări au fost considerate utile de antrenorul Călin Cojocaru, dar vechile supărări nu-i dau pace. Echipa sa încă stă prost la fazele fixe. ,,Două antrenamente destul de utile, dar păcătuim la aceleași lucruri. Luăm goluri foarte ușor și, culmea, tot din faze fixe, lucru care mă deranjează, având în vedere talia echipei. Nu e voie să luăm goluri, mai ales din faze fixe. Nu accept să luăm deloc. Vreau să stăm cât mai bine în teren, dar în cele două amicale, deși am reușit să marcăm de patru ori, am luat cinci goluri, lucru care mă nemulțumește total. Vreau să le mulțumesc celor de la Turceni că au acceptat să jucăm, cum am zis, au fost două antrenamente bune, dar trebuie să remediem lucrurile astea, fiindcă e păcat să primim goluri așa ușor”, a spus Cojocaru după cea de-a doua partidă. Principalul timișorean a vorbit și despre venirea lui Albert Voinea și a exclus alte legitimări în perioada următoare. ,,Am pretenții mari de la el, ca de la toți jucătorii. Sper să se integreze, în primul rând, cât mai repede. Este un jucător cu calitate și cred că o să aibă atitudinea corespunzătoare. Nu doar el, toată echipă. Știam că o să vină, știam că are calitate și sunt convins că o să ne ajute. Este un jucător de echipă, un marcator, dar individual nu vreau să fac remarci, doar ca echipă, fiindcă doar așa putem să facem ceva frumos. Este exclus să facem alte legitimări în perioada următoare, fiindcă suntem un lot destul de numeros, iar acum lucrăm să devenim din ce în ce mai omogeni, fiindcă s-au produs multe mutări la începutul campionatului și avem nevoie de lucrul acesta: de omogenitate”, a spus Cojocaru.

Viitorul în meciul cu Universitatea Craiova: Alexandru Krupenschi (’46 Bogdan Eftimie) – Eduard Croitoru (’69 Raul Cojocaru), Arian Mrsulja (’69 Aziz Njoya Njifakue), Alexandru Core (’69 David Savu), Adelin Pîrcălabu (’69 Adrian Godja) – Denis Brînzan, Nicholas Geană (’69 Patrick Andreaș), Charles Acolatse (’55 Claudiu Moisie), Davide Jozici (’69 Vlad Buțurcă) – Alexandru Gîrbiță (’69 Răzvan Vulpe), Dragoș Popa (’46 Albert Voinea).

Viitorul în meciul cu CSO Turceni: Dragoș Lupescu – Eduard Croitoru, David Savu, Raul Cojocaru, Adrian Godja – Claudiu Moisie, Răzvan Vulpe, Vlad Buțurcă, Patrick Andreaș – Aziz Njoya Njifakue, Albert Voinea. Pe parcursul meciului au mai jucat: Alexandru Core, Adelin Pîrcălabu, Mario Lupulescu, Onni Tihonen, Nicholas Geană, Dragoș Popa.

Duminică, 22 octombrie, de la ora 11.00, se joacă Viitorul – CS Mioveni. Partida va avea loc la Severin, deoarece gazonul de pe Stadionul ,,Constantina Diță” este sub tratament.

Cătălin Pasăre