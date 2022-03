Cinci sportivi de la C.S.S. Târgu Jiu s-au calificat la CN Şcolar de lupte

Au debutat competiţiile de lupte pentru sportivii de la C.S.S. Târgu Jiu. Întrecerile de calificare au avut loc în patru oraşe ale ţării: Timișoara, Târgu-Mureș, Târgoviște și Constanța. Reprezentanţii gorjenilor au fost repartizaţi la turneul de la Târgoviște. Competiţia a avut loc în zilele de 4 şi 5 martie 2022. Au mai participat luptători de la L. P. S. Petrache Trişcu (Craiova), C. S. S. Mangalia, C. S. S. Târgoviște, C. S. S. Nr. 4 București, C. S. S. Steaua București, C. S. S. Nr.5 București şi C. S. S. Călărași. Cinci sportivi de la C.S.S. Târgu Jiu: Denisa Mocioi (49kg) locul 1, Ionela Mărunţelu (57kg) locul 1, Mario Ghinea (60kg) locul 2, Denis Avram (48kg) locul 3 și Robert Țarfulea (60kg) locul 3 s-au calificat la Campionatul Naţional Şcolar, care va avea loc la Reşiţa, în perioada 25-27 martie 2022. Luptătorii sunt antrenați de profesorii Gheorghe Munteanu și Rareș Voicescu.

Cătălin Pasăre