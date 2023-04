Ce începe prost se poate termina bine! CSM și-a îndeplinit obiectivul la baschet

După un sezon regulat sub așteptări, echipa de baschet a ieșit la rampă exact când a fost nevoie. Fără îndoială, au fost frământări mari la formația gorjeană, dar la fel de bine putem spune că oficialii clubului au găsit formula câștigătoare odată cu numirea lui Kresmir Basic pe banca tehnică. Deși nu a avut foarte mult timp la dispoziție, croatul le-a redat baschetbaliștilor determinarea, iar ,,vestiarul” a devenit din ce în ce mai unit. Dovadă a fost seria cu Steaua București din play-out, pe care CSM Târgu Jiu a încheiat-o, miercuri, în fața propriilor suporteri. După două succese în capitală, a venit cea mai categorică victorie a sezonului, 89-61 (22-13, 25-14, 29-16, 13-18). Scorul reflectă exact ceea ce s-a întâmplat pe parchet. Gorjenii au dictat ritmul mai ales în primele trei sferturi, când Steaua s-a chinuit să producă ceva în ofensivă. Baschetul ,,altruist” pe care l-au practicat gazdele a fost evidențiat și de statistici. Zece marcatori diferiți a avut echipa noastră în această partidă. Cele mai multe puncte le-a reușit Shamiel Stevenson (24), care a fost lider și la recuperări (7). CSM a stat bine și la pase decisive, 20, dintre care 9 au fost izbutite de la Dylan Frye. De altfel, americanul Anthony Durham a declarat, după joc, că schimbarea majoră a fost dată tocmai de unitatea grupului. ,,Vreau să mulțumim fanilor care au venit în număr mare la sală și au fost alături de noi. Am fost foarte concentrați și am muncit mult în ultima lună. Am jucat baschetul pe care trebuia să-l jucăm. Am crezut foarte mult unul în celălalt, iar mingea a circulat permanent. Acum o lună-două, nimeni nu credea în noi, însă am rămas uniți, am ascultat sfaturile staff-ului tehnic și am ajuns să ne îndeplinim obiectivul. Individual, știam că avem calitate, așa că am început să credem unul în celălalt. A fost un sezon lung, cu urcușuri și coborâșuri”, a declarat conducătorul de joc.

Contribuția fanilor a fost apreciată și de antrenorul Kresimir Basic, care și-a lăudat și jucătorii pentru mentalitatea potrivită. ,,De când am venit aici, am sperat să avem o sală aproape plină care să ne împingă de la spate, astăzi s-a întâmplat. Jos pălăria în fața fanilor, au fost al șaselea om pentru noi. E ușor să vorbești după o partidă în care toată lumea evoluează bine, luptă unul pentru celălalt, joacă precum o echipă. Jucătorii români și-au făcut foarte bine treaba astăzi, ne-au ajutat pe ambele faze, și astfel am reușit să păstrăm avansul pe care l-am luat încă de la început. Am dat dovadă de spirit de sacrificiu, fiecare sportiv și-a acceptat rolul, am pasat mingea bine. Dacă aceste lucruri se întâmplă, este normal să apară rezultatele. Să fiu sincer, nu m-am gândit că o să câștigăm cu 3-0. Suntem oameni umili, responsabili, și știm unde ne este locul. Cred că ne-au subestimat. Sunt genul de antrenor care pregătește fiecare meci la victorie, nu contează cu cine jucăm. Nu privesc pe nimeni de sus, dar asta este realitatea. Urmează un pahar de vin, câteva zile de relaxare, apoi vom pregăti meciul cu Galați”, a declarat antrenorul croat al CSM-ului.

Seria cu CSM Galați debutează la finalul acestei luni, contează pentru stabilirea locurilor 11-14, și se va disputa după sistemul cel mai bun din trei meciuri.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan (3), Porter Troupe (4), Shamiel Stevenson (24), Dylan Frye (7), Noam Weinberg, Anthony Durham (19), Bogdan Penciu, Camil Berculescu (8), Randall Brumant (3), Andrei Gheorghe (7), Thomas Kottas (6), Octavian Ilie (8). Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Director tehnic: Claudiu Alionescu.

Cătălin Pasăre