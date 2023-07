Câți salariați ai CEO au reușit să se pensioneze pe Legea 197! Încăierări între PNL și PSD

* Liderii politici se ,,confruntă”, mimând grija față de salariații CEO

Singurele ,,confruntări” între liderii politici, care n-au făcut nimic concret pentru salariații CEO – lăsați de izbeliște în Planul de închidere a capacităților energetice pe cărbune – sunt cu privire la pensionarea angajaților companiei pe Legea 197.

Deși niciun angajat al CEO n-a beneficiat de vreun sprijin din partea politicienilor PNL și PSD, ba dimpotrivă, politicienii încurcând și blocând Legea 197, iată că se încaieră pe… ,,cine a ajutat cel mai mult angajații CEO” . Și asta, în comunicatele de presă.

Ion Iordache: ,,PSD nu permite caselor de pensii o altă interpretare a legii”

Astfel, senatorul Ion Iordache, lider al PNL Gorj, flutură o adresă, din iunie, a Ministerului Muncii condus încă de Marius Budăi, la data respectivă, și o circulară dată de Daniel Baciu, din martie: ,,Pentru corecta informare a opiniei publice vă atașez punctul de vedere al Ministerului Muncii (PSD) cu privire la aplicarea legii 197/2021. Acest punct de vedere a fost transmis și tuturor Caselor Județene de Pensii din țară. Este evident din documentele atașate că PSD nu permite Caselor de Pensii o altă interpretare a legii. Vă mulțumesc!” – Biroul de presă al PNL.

În realitate, sutelor de mineri și energeticieni care au lucrat în producție, de exemplu, la ELCFU sau Termoserv, care se încadrează în ,,asimilatele” trecute în lege, li se refuză pensionarea, casele de pensie respingându-le dosarele.

Ca să nu mai spunem că, Daniel Baciu, sosit la Târgu-Jiu, anunța o ,,armonizare” a Legii 197 fiindcă acesteia… i-ar mai lipsi ceva. Când a fost serios șeful CNPP, Daniel Baciu, de la PNL? În zilele noastre, nici ,,armonizare”, nici bonificațiile aferente condițiilor speciale din Legea 197 nu există! Plus că deciziile de respingere ale caselor de pensii sunt din ce în ce mai dese pe Legea 197.

Mihai Weber: ,,PSD Gorj face apel la responsabilitate”

De partea cealaltă, liderul PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, se bate cu pumnii în piept: ,,Angajații Complexului Energetic Oltenia merită din plin drepturile pe care le cer și mai mult de atât!”, dând un comunicat lung presei. Social – democrații își afirmă supărarea și pentru că doar sediile lor au fost pichetate de sindicaliștii CEO:

,,Angajații CEO sunt cei care au susținut un întreg sistem, atunci când nimeni altcineva nu putea, și au făcut asta cu eforturi foarte mari. Revendicările transmise de câțiva angajați ai companiei parlamentarilor PSD sunt pertinente, iar oamenii știu că Partidul Social Democrat a avut întotdeauna deschidere către ei.

În ceea ce privește acțiunile și acuzațiile unui lider de sindicat, care susține că rezolvarea problemei legate de aplicarea Legii 197/2021 este în sarcina PSD, conducerea Partidului Social Democrat Gorj face următoarele precizări:

PSD Gorj a fost singurul partid vizat de acțiunea unui lider de sindicat, în condițiile în care responsabilitatea aplicării Legii 197/2021 revine Casei Naționale de Pensii, adică PNL. Atitudinea acestuia nu este obiectivă și intervine întrebarea: de ce nu s-au organizat acțiuni la sediile PNL sau USR, partide care în 2021 se aflau la guvernare, an în care s-a votat legea respectivă, fără să se țină cont de obiecțiile care includeau exact revendicările de astăzi.

Atunci când a venit în Gorj, la invitația prefectului și a președintelui PNL Gorj, președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, numit în funcție de PNL, a declarat că este nevoie de sincronizarea softului pentru aplicarea legii în favoarea angajaților CEO. De ce după aproape două luni, nu s-a făcut nimic, deși colegul său de partid, președintele PNL Gorj, promitea că în două săptămâni problema se rezolvă?

Reprezentanții PSD din Parlamentul României au inițiat și au susținut întotdeauna orice inițiativă bună, legi care acum funcționează, exemplu Legea 74, de care, până în prezent, au beneficiat peste 11 mii de angajați ai Complexului Oltenia.

Casa Națională de Pensii este instituţia de interes naţional care administrează sistemul public de pensii. Aceasta are obligația de a transmite către toate Casele de Pensii metodologia de aplicare a legii și de a pune la dispoziție softul cu care se lucrează, iar dacă este nevoie de modificări legislative pentru a funcționa, reprezentanții Casei trebuie să solicite acest lucru Legislativului. Calea dialogului dintre toți factorii de decizie (sindicate, administrația CEO, factorul politic și administrativ), reprezintă singura soluție de rezolvare a acestei probleme. Conducerea PSD Gorj face un apel la responsabilitate și implicare în sprijinul angajaților și companiei pe viitor” – Biroul de comunicare al PSD Gorj.

Până una-alta, deși Virgil Popescu anunța 4.000 de pensionări, iată că din iunie și până în prezent, doar 400 de salariați ai CEO au reușit să se pensioneze în baza legii 197.

În acest an, în compania aflată în program de închidere, ar trebui să mai rămână 7.000 de oameni. În alte planuri ale administrației CEO, cifra arată că ar trebui să mai rămână 8.000 și ceva de salariați.

M.C.H.