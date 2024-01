Câștig de cauză la dublu pentru Primăria Ionești. Firma familiei unui fost fotbalist, bună de plată pentru lucrări neexecutate în comună

După aproape doi ani de procese, marți, 9 ianuarie, Tribunalul Gorj a emis sentințe favorabile pentru Primăria Ionești în două cauze pe care autoritățile locale le-au deschis împotriva firmei care trebuia să se ocupe în anii 2017-2018 de reabilitarea și modernizarea unor clădiri din localitate.

S-a pus praful și acum chiar și zăpada pe două lucrări de renovare începute în anul 2017 în comuna Ionești! Constructorul care preluase executarea lucrărilor de renovare și modernizare pentru grădinița și dispensarul uman din Ionești și-a luat tălpășița la scurt timp după începerea acestora și a lăsat investițiile neduse la sfârșit. În ultimii doi ani, primarul localității Ionești, Sorin Lambu a bătut holurile Tribunalului Gorj acolo unde a deschis două procese împotriva firmei care a lăsat lucrările neterminate în comună.

Au de înapoiat circa 200.000 de lei

Marți, 9 ianuarie, în cele două spețe, Tribunalul Gorj a dat câștig de cauză UAT Ionești, iar acum firma Mix Dragosana 19 SRL are de achitat circa 200.000 de lei către autoritățile locale, bani ce reprezintă contravaloarea lucrărilor neexecutate, judecătorii decizând ca și achitarea cheltuielilor de judecată să cadă tot în sarcina firmei pârâte:,,Sentința nr. 1 din 09.01.2024 – Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul UAT Comuna Ionești în contradictoriu cu pârâtul SC Mix Dragosana 19 SRL. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 74776,77 lei, fără TVA, reprezentând contravaloarea lucrări neexecutate. Anulează ca netimbrat capătul de cerere privind penalitățile de întârziere. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 2995,54 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în termen 10 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj. (…) Sentința nr. 2 din 09.01.2024 – Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul UAT Comuna Ionești în contradictoriu cu pârâtul SC Mix Dragosana 19 SRL. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 105231,34 lei, fără TVA, reprezentând contravaloarea lucrări neexecutate. Anulează ca netimbrat capătul de cerere privind penalitățile de întârziere. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 4709,63 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în termen 10 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin intermediul grefei instanței, azi, 09.01.2024”.

Se conturează un nou proces în aceeași cauză

Edilul din Ionești a precizat faptul că deși cele două procese au fost câștigate și, cel mai probabil, sentințele vor rămâne în picioare chiar și la Curtea de Apel Craiova, el va deschide un nou proces împotriva aceleiași firme pentru plata unor penalități de întârziere.

,,În sfârșit, instanța ne-a dat câștig de cauză după doi ani de procese împotriva firmei din Târgu Jiu ce a fost contractată de fostul primar Marian Tătaru. De fiecare dată, la înfățișările din instanță s-a prezentat Dragoș Milici, fost fotbalist, ca fiind reprezentant al firmei. Această firmă a început lucrările la dispensar și la grădiniță în anul 2017 și trebuiau încheiate în 2018, lucrări ce se făceau din fonduri europene. Firma a făcut doar o parte din acestea, lăsându-le neterminate.

Noi îi vom da din nou în judecată pentru penalitățile de întârziere. În cele două procese am vrut să cerem și acest lucru, însă nu am avut bani pentru timbrarea capătului de cerere.

Din ce știu, firma ar aparține soției lui Dragoș Milici, însă chiar fostul fotbalist a fost cel care s-a prezentat de fiecare dată la instanță. Deși acești bani câștigați de noi nu aparțin comunei Ionești, ci sunt ai Ministerului Dezvoltării, am dorit doar să se facă dreptate. Din 2020 de când am venit eu ca primar mi-am dorit să termin lucrările de modernizare la cele două obiective, însă nu s-a putut. Au fost bani blocați atâția ani de zile”, a declarat primarul Sorin Lambu, pentru Cotidianul ,,Gorjeanul”.

Izabella Molnar