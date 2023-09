Campania Plata cu PET, din nou la Târgu-Jiu, în perioada 1-3 octombrie

În perioada 1 – 3 octombrie, Caravana Plata cu PET ajunge din nou la Târgu-Jiu și te așteaptă să plătești cu PET-uri, doze de aluminiu și ambalaje de sticlă pentru fructe și legume românești.

,,Vino în perioada 1 – 3 octombrie la hipermarketul Carrefour Târgu Jiu, Str. Termocentralei, nr. 10, și primește fructe și legume proaspete la prețul special de 1 ambalaj PET, doză, sticlă bucata, iar dacă vii cu r-PETURI Dorna, cantitatea se dublează. Anul acesta, caravana colindă țara pentru ultima dată și își propune să faciliteze trecerea consumatorilor la standardele europene de colectare selectivă prin promovarea unui obicei și comportament prietenos cu natura”, au transmis organizatorii campaniei.

Plata cu PET a fost introdusă pentru prima dată de Carrefour România în 2019, ca parte a programului de economie circulară „Punem Preț pe Plastic”. Programul vizează reducerea amprentei de mediu a companiei și susținerea clienților în tranziția spre obiceiuri mai bune de consum, pornind de la principiile economiei circulare – use less, use longer, make clean, use again. Cea de-a cincea ediție a campaniei aduce pentru ultima dată în lumina reflectorului fructele și legumele românești. Produsele fermierilor locali rămân alături de Plata cu PET până la finalul caravanei, după care vor fi găsite doar la raft. Așadar, doar între 1 – 3 octombrie locuitorii din Târgu-Jiu pot schimba ambalaje reciclabile pe fructe și legume românești de la fermieri independenți și asociați în cooperative din zonă, parteneri Carrefour România. Mai mult, pe lângă fructele și legumele românești, clienții care aduc ambalaje PET, sticlă și doze de aluminiu, pe durata campaniei pot participa la marea tombolă pentru câștigarea a 20 de trotinete electrice, cu înscriere pe baza cartonașului disponibil în zonele dedicate campaniei.

