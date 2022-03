Bustuchin a relansat campionatul

Sfârșitul săptămânii trecute a adus meciuri importante în fotbalul județean din Gorj. Capul de afiș a fost confruntarea dintre Petrolul Bustuchin și liderul CSO Turceni.

Meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, unicul gol al confruntării fiind înscris de Cristian Stegaru în minutul 76. Trupa condusă de Cristian Barbu a venit astfel la doar 2 puncte în spatele primului loc, la fel ca Internațional Bălești. De rezultat a profitat și Jiul Rovinari, care se menține în coasta Turceniului după succesul categoric de la Motru. Ultimul weekend din martie a marcat și revenirea ligii a cincea. Și aici, clasamentul este foarte strâns, formațiile din prima jumătate fiind despărțite de numai trei puncte.

Liga 4, Etapa 12

CS Minerul Motru 2008 1 – 4 CS Jiul Rovinari 2016

CS Internațional Bălești 3 – 1 FC Petrolul Țicleni

CS Petrolul Bustuchin 1 – 0 CSO Turceni

AS Petrolul Stoina 4 – 1 AS Minerul II Mătăsari

CS Unirea Țînțăreni 1 – 2 AS Viitorul Negomir