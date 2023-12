Brancardier de la SJU Târgu Jiu, condamnat la închisoare cu suspendare pentru șantaj

În primăvara acestui an, un gorjean a reușit să se facă ,,remarcat” în presa locală și națională după ce a fost reținut de polițiști pentru săvârșirea infracțiunilor de uzurparea de calități oficiale, șantaj, hărțuire și amenințare. Dosarul penal al bărbatului a ajuns pe masa magistraților Judecătoriei Târgu Jiu, fiind condamnat la închisoare cu suspendare.

Purtând însemnele Poliției Române, individul, care lucra ca și brancardier în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, s-a dus de mai multe ori la domiciliul fostei iubite, dar și la locul de muncă al femeii, agresând-o și amenințând-o, dorind să îi fie restituite de aceasta cadourile oferite pe parcursul relației.

,,Începând cu luna august 2022, acesta ar fi șantajat-o pe femeie, solicitându-i să îi restituie cadourile primite pe durata relației, precum și 30.000 de lei, ar fi urmărit-o atât la locuința de domiciliu, cât și la locul de muncă și ar fi amenințat-o cu acte de violență, creându-i o stare de temere. Din cercetări, polițiștii au stabilit că bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul fostei concubine, având asupra sa un toc și un pistol, iar pe cap ar fi purtat o șapcă inscripționată. Totodată, la data de 30 aprilie a.c., bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul femeii, purtând uniforma, fără ca acesta să aibă calitatea de funcționar. Pistolul de tip airsoft, nesupus autorizării a fost ridicat de polițiști, în vederea continuării cercetărilor”, transmitea Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, în luna mai a acestui an. Tot atunci, individul a fost și reținut pentru 24 de ore, ulterior cercetarea sa făcându-se în libertate, iar dosarul a fost judecat de magistrați în doar câteva luni.

60 de zile de muncă în folosul comunității

La începutul acestei săptămâni, judecata bărbatului a fost finalizată de magistrații Judecătoriei Târgu Jiu, acestuia fiindu-i emis un termen de supraveghere de 2 ani și interzicându-i-se a comunica cu fosta iubita ori a se apropia de domiciliul acesteia. Totodată, Judecătoria Târgu Jiu a dispus ca uniforma falsă de polițist a individului, dar și tocul și pistolul de tip airsoft să rămână la Camera de Corpuri Delicte a IPJ Gorj.

,,Condamnă pe inculpatul NMF, cetăţean român, necăsătorit, studii superioare, stagiu militar satisfăcut, brancardier, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj. (…) În baza art. 258 alin. (1) și (3) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. (2) și (10) C.proc.pen., condamnă pe inculpatul NMF, cetăţean român, necăsătorit, studii superioare, stagiu militar satisfăcut, brancardier, fără antecedente penale, la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale. În baza art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 39 al. 1 lit. b Cod penal, contopește pedepsele aplicate inculpatului stabilind pedeapsa cea mai grea, de 1 an și 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 3 luni, reprezentând 1/3 din pedeapsa de 9 luni închisoare, în final aplică inculpatului NMF, pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare. (…)

În baza art. 45 alin.1 Cod penal rap la art. 65 alin. (1) și alin. (3) C.pen., pe lângă pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului NMF pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului prevăzut de art. 66 alin. (1) lit. n) și o) C.pen., constând în dreptul de a comunica cu victima BIA, prin orice mijloace, inclusiv telefonic sau prin corespondență și de a se apropia de aceasta la o distanță mai mică de 50 m, cu excepția situațiilor în care se află în sediul instanțelor judecătorești sau al altor instituții publice, precum și a dreptului de a se apropia de locuința persoanei vătămate. (…) În temeiul art. 91 C.pen., instanța dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 1 an și 9 luni închisoare aplicată inculpatului NMF și va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) și (2) C.pen., ce se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. (1) C.pen., obligă inculpatul NMF ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Gorj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., impune inculpatului NMF obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile în cadrul UAT Tg. Jiu – Direcţia Publică de Patrimoniu sau SC Transloc S . (…) În temeiul art. 72 alin. 1 Cod.pr.pen, instanța constată că inculpatul a fost reținut 24 de ore de la data de 17.05.2023, ora 11.00 până la data de 18.05.2023, ora 11.00, urmând a fi scăzută din pedeapsa aplicată. În baza art. 112 alin. (1) lit. f) C. pen., instanța dispune confiscarea bunurilor folosite de inculpat la săvârșirea infracțiunilor, respectiv: o şapcă din material textil de culoare neagră, cu inscripţia ”Poliţia” în partea dreaptă faţă şi spate, iar pe lateral se află inscripţionat tricolorul, depusă la Camera de Corpuri delicte a IPJ Gorj, conform dovezii seria H nr. 0252385/26.05.2023 – un pistol tip airsoft cu inscripţiile COMBAT ZONE 19 ELEVEN UMBREX, calibru 6 mm POB Energy 0,5J şi seriile de identificare AFC22C005673-2525019222003069DEU, de culoare neagră, confecţionat din metal şi plastic, cu încărcătorul aferent, fără muniţie şi tocul din material textul cu inscrpţia Swiss ARMS, depuse la Camera de Corpuri delicte a IPJ Gorj, conform dovezii seria H nr. 0084863/26.05.2023”, se arată în hotărârea magistraților. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel de ambele părți implicate în proces.

Izabella Molnar