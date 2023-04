Basic își ține elevii în gardă: ,,Steaua poate întoarce seria! Avem nevoie de fani!”

CSM Târgu Jiu poate încheia în această seară conturile cu Steaua București. O victorie a baschetbaliștilor gorjeni ar asigura rămânerea în Liga Națională de Baschet Masculin, implicit realizarea obiectivului pentru acest sezon. CSM a pătimit în campionat, dar conduce seria cu 2-0 și cere sprijinul fanilor pentru a scăpa definitiv de emoții. Căpitanul Porter Troupe a fost decisiv în meciul doi și crede că trupa gazdă este un alt ,,animal” în acest final de sezon. ,,Încercăm să închidem seria aici. Avem avantaj 2-0, dar nu este important acest lucru, este important cum vom trata meciul de mâine. Trebuie să intrăm cu atitudinea potrivită, să ne apărăm terenul propriu, să facem un meci bun și să câștigăm. Personal, nu simt presiunea. Dacă se va ivi o nouă oportunitate ca să câștig meciul pentru echipa mea, cu siguranță mi-o voi asuma, însă nu mă gândesc la acest lucru. Mă gândesc doar să facem un meci bun și dacă se va întâmpla acest lucru, cu siguranță, avem șanse ca să câștigăm. Am spus-o pe parcursul întregului sezon, această echipă are abilitatea de a câștiga meciuri, am jucat bine și cu echipele din play-off, dar acum am învățat să și câștigăm. Până acum, poate conduceam 35 de minute, dar în ultimele 5 pierdeam. Această echipă a învățat acum să lupte până la final și asta este diferența”, a declarat veteranul american.

Croatul Kresmir Basic îi cheamă pe suporteri la sală. Antrenorul consideră că Steaua are capacitatea de a întoarce serie și vrea concentrare și determinare din partea elevilor săi. Principalul CSM-ului ține în continuare la procente. ,,Orice meci câștigat în această serie, reprezintă 33,3 % în încercarea de a îndeplini obiectivul. Am plecat la București în ideea de a câștiga un meci acolo. Am spus-o că dacă vom câștiga două meciuri va fi ceva extraordinar. Sincer, nu ne gândeam că vom veni cu două victorii, dar, în toate cele patru meciuri jucate până acum împotriva Stelei, rezultatele au fost apropiate, astfel că se va anunța încă un meci pe viață și pe moarte. Sperăm să avem capacitatea, puterea și concentrarea necesare pentru a câștiga încă un meci. Am spus-o de când am venit la Târgu-Jiu, această echipă are abilitatea de a se lupta pentru obiective mai îndrăznețe decât cele propuse, însă era și o problemă de mental. Este foarte greu să vii după 13 înfrângeri în cupă și campionat. S-au făcut și niște modificări în roster, care s-au pliat foarte bine pe energia și pe mentalitatea de grup. Nu avem probleme medicale. Cine va intra pe teren va trebui să dea 100%, mai ales acum, când este un meci destul de important. Trebuie să ne respectăm adversarul, pentru că este o echipă care merită respectată, o echipă care poate întoarce seria, chiar și de la 2-0. Trebuie să ne facem jocul nostru, să intrăm cu energia potrivită și mentalitatea potrivită și să ne impunem stilul nostru de baschet. Cu siguranță avem nevoie de suportul publicului și băieții merită. Au crescut mult și asta datorită muncii depuse. Au luptat și luptă în continuare. Cred unii în alții, cred în coechipieri, pentru că altfel nu ar avea relevanță. Indiferent cât de mult vorbești, dacă nu crezi în coechipierul tău, nu ai o gândire pozitivă și nu lupți până la final , celelalte lucruri sunt relative”, a spus Basic. Partida are loc în Sala Sporturilor de la ora 18.30.

