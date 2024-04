Basic, înainte de meciurile decisive: ,,Trebuie să ne impunem ritmul de joc”

CSM Târgu Jiu se pregătește de play-out. Urmează o săptămână cu două confruntări acasă pentru echipa lui Kresimir Basic. Gorjenii vor primi vizita formației conduse de Florin Nini, CSM Galați, în ultima fază din LNBM. Cine ajunge primul la trei victorii se salvează de la retrogradare. Cea dintâi partidă are loc marți, 9 aprilie, de la ora 19.00. Joi, 11 aprilie, de la aceeași oră, se dispută meciul doi. Antrenorul croat al gazdelor consideră că adversarul nu este foarte important într-o astfel de serie, în care se va juca cu inima. Basic a declarat că elevii săi trebuie să-și impună stilul de joc și să fie agresivi, în special pe teren propriu.

,,Este un meci pe viață și pe moarte, așa că nu este important ce oponent avem în față. Este foarte important să respectăm echipa adversă, să ne impunem ritmul de joc, iar la final lucrurile să meargă pe făgășul pe care ni-l dorim. Dacă ne uităm la sezonul trecut, noi am fost echipa care am venit din urmă. Acum, este o situație diferită. Galați dorește să răstoarne calculele hârtiei la Târgu Jiu. Din punctul nostru de vedere este o echipă bună, cu un roster interesant. Au schimbat câțiva jucători față de partidele pe care le-am jucat împotriva lor. Au un antrenor experimentat, care le implementează o mentalitate de învingători. Trebuie să luptăm, să dăm tot ce e mai bun și să luăm lucrurile pas cu pas”, a declarat Basic, la conferința de presă premergătoare partidei. Fanii vor juca un rol crucial în opinia antrenorului. Octavian Popa Calotă și David Antonescu sunt incerți pentru meciurile de la Târgu Jiu. ,,Este foarte important aspectul fanilor. Este complet diferit modul în care echipa evoluează atunci când fanii sunt în tribună. În meciul cu Vâlcea ne-au împins să revenim într-un joc ce părea la un moment dat pierdut, însă am reușit să-l întoarcem cu ajutorul lor. Ne dorim și sperăm să avem o sală plină și la baschet, pentru că este un meci capital pentru a rămâne în Liga Națională. Avem probleme cu accidentările, dar în orice situație tot va trebuie să jucăm marți și joi. Jucătorii apți vor trebui să intre și să dea maximum. Dacă vom da totul, indiferent de rezultat, voi fi mulțumit”, a completat Basic.

CSM a terminat pe locul 2 Grupa 11-18, iar Galați pe locul 7.

Cătălin Pasăre