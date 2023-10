Baschetbaliștii merg pe BT Arena: ,,Trebuie să fim combativi”

CSM Târgu Jiu evoluează, sâmbătă, pe terenul campioanei în etapa a șasea a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Gorjenii vin după o înfrângere acasă cu Corona Brașov, în timp ce U BT Cluj-Napoca a câștigat o importantă confruntare europeană, cu Buducnost, campioana Muntenegrului. Directorul tehnic al oaspeților, Claudiu Alionescu, vrea să vadă un joc colectiv mai bun ca în precedenta întâlnire. Pe de altă parte, este conștient că un rezultat pozitiv al CSM-ului ar însemna o surpriză imensă. ,,Este clar că vom întâlni principala favorită la câștigarea campionatului. Toată lumea știe asta. O echipă care, miercuri, a repurtat o victorie importantă în Eurocup, a doua competiție internațională la nivel de cluburi din Europa, astfel că este clar cine va pleca favorit în această partidă. Noi vom încerca să ne ridicăm jocul, să fim combativi la nivelul lor de joc și, în același timp, să încercăm să practicăm un baschet mult mai bun decât am făcut etapa trecută, pentru că trebuie să recunoaștem că meciul trecut nu a fost unul care să fie de referință pentru noi în acest debut de campionat. Cu siguranță, dacă am reuși să câștigăm, ar fi surpriza campionatului. Va fi foarte greu, însă un meci începe în minutul 1 și se termină în minutul 40 și vom vedea la final ce vom putea obține din el”, a spus Alionescu.

Octavian Popa Calotă este indisponibil pentru partida din Ardeal, iar gorjenii se confruntă și cu alte probleme de lot. ,,Cu siguranță, nici în acest joc nu va fi folosit. A efectuat niște investigații suplimentare la spate și, în urma unui RMN, doctorii au decis că are nevoie de câteva zile de repaus total, după care alte câteva zile de recuperare specifică, astfel că pentru acest meci cu siguranță nu va fi folosit. Avem ceva probleme. Dimitrius Underwood nu s-a antrenat în ultimele două zile din cauza unei contuzii suferite la umăr în ultimul sfert al meciului cu Corona, dar eu cred că el va fi va fi pe teren sâmbătă. De asemenea, Camil Berculescu acuză și el unele mici probleme la spate, însă, la fel, cred că ar putea să joace sâmbătă”, a mai spus Alionescu. Vești bune vin de la echipa secundă. Doi jucători care au făcut deplasarea la Craiova, Andrei Bărăgan și Alex Berca, au avut evoluții foarte bune bune la Craiova. CSM 2 are două succese la rând. ,,Cu siguranță rezultatele nu contează deloc la echipa a doua, însă contează mult evoluția jucătorilor. La ultimul meci de la Craiova am reușit, și datorită faptului că a fost decalaj de o zi între cele două meciuri, să trimitem toți jucătorii apți pentru a evolua la liga a doua. Evoluția unora dintre ei ne-a bucurat, evoluția altora ne-a pus oarece semne de întrebare, pentru că acolo asta este primordial pentru noi cum joacă, cum se integrează și cum răspund cerințelor. Sunt puncte pe care le urmărim meci de meci”, a precizat oficialul gorjean. U BT Cluj-Napoca – CSM Târgu Jiu are loc sâmbătă, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre