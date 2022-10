Bărbat din Târgu-Jiu, bătut de proxenetul fostei neveste! Medic legist: Au pus în primejdie viața victimei!

Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Târgu-Jiu, a ajuns la spital, la finele săptămânii trecute, unde a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost bătut de către doi tineri, proxeneții fostei sale soții, după cum susține acesta. Potrivit certificatului medico-legal, bărbatul prezenta mai multe leziuni traumatice în zona feței și avea umărul drept dislocate, iar medicul legist a concluzionat că i-a fost pusă viața în primejdie. Polițiștii au deschis un dosar penal, în care se efectuează cercetări, sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire și alte violențe, însă i-a lăsat în libertate pe cei doi agresori. Cu dosar penal s-a ales și victima agresiunii, pentru că i-ar fi amenințat pe cei doi tineri care l-au bătut.

Târgujianul spune că, joi, pe 6 octombrie a.c., aproape de miezul nopții, plecase spre Rovinari, iar la ieșirea din Târgu-Jiu, pe strada Victoriei, în apropiere de locuința fiicei lui, a observat doi bărbați și o femeie despre care știa că fac parte din anturajul fostei sale soții.

,,Peste stradă de casa în care locuiește fiica mea se afla proxenetul fostei mele neveste cu o altă prostituată și cu încă un proxenet. Am oprit mașina și m-am dus spre ei, cu intenția de a purta o discuție. Fosta soție, care era în curte, m-a recunoscut și a strigat la iubi ei, iar acesta a fugit câțiva metri mai încolo. De acolo, a strigat la celălalt tip care-l însoțea să se urce în mașină și să dea peste mine. Între timp, s-a întors și el în acel loc și a vrut să mă lovească cu pumnul în cap, numai că eu m-am întors și m-a lovit în ochi. Am căzut și m-am lovit de geamul mașinii și mi-am dislocate un umăr”, declară bărbatul.

Acesta spune că, ulterior, a fugit din acel loc, însă a fost urmărit în trafic, iar spre norocul său, în zona Paralela 45 se afla un echipaj de poliție și agresorii au făcut cale întoarsă.

,,Am reușit să fug de acolo cu mașina, iar ei au scos o rangă din portbagajul mașinii lor și s-au luat după mine. La Paralela 45 am găsit un echipaj de poliție și le-am explicat polițiștilor ce s-a întâmplat. Polițiștii au fost cei care au chemat salvarea că nu mai puteam conduce, aveam dureri groaznice și am ajuns la Urgențe, unde mi-au fost făcute mai multe controale și am primit îngrijiri medicale”, povestește târgujianul. Bărbatul susține că, a doua zi, s-a prezentat la medicul legist și, ulterior, la poliție pentru a depune plângere, însă i s-a comunicat că nu este nevoie pentru că s-a întocmit deja dosar penal. Din fișa întocmită de personalul medical de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu rezultă că bărbatul prezenta lovituri în zona ochiului stâng și avea luxat umărul drept și acuza dureri de cap, la nivelul umărului și toracale, precum și amețeli. Constatarea medicului legist relevă faptul că bărbatul prezenta leziuni traumatice care s-au putut produce ,,prin lovire cu un corp dur și posibil torsionarea umărului, care necesită de la producere 35-40 de zile îngrijiri medicale și au pus în primejdie viața victimei”.

De la acel incident violent au trecut șase zile, iar reprezentanții IPJ Gorj au declarat că se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, însă nu s-a luat nicio măsură preventivă împotriva agresorilor. Bărbatul s-a ales și el cu dosar penal pentru amenințare. Acesta spune că, în aceste zile a fost urmărit de unul dintre tinerii care l-au bătut, iar în urmă cu două zile a intenționat să-l lovească cu autoturismul pe un amic al său cu care se afla în zona Gorj Hotel. Și de această data a avut loc un conflict violent, însă protagonist au fost amicul său care a fost lovit de fosta sa soție.

,,Era parcat cu autoturismul BMW lângă mașina noastră, exact la scările hotelului Gorj și fosta nevastă căuta ceva pe la mașina noastră. El tot voia să dea în marșarier să ne calce. Prostituata lui, adică fosta mea nevastă, l-a luat la pumni pe amicul meu. Înspre Poarta Sărutului a venit ăsta cu BMW-ul și a lovit semnul de circulație, dacă nu îl omora cu mașina. A deschis geamul și a zis că mă omoară. A venit poliția și sărise la bătaie de față cu polițiștii”, susține bărbatul. Târgujianul declară că fosta sa nevastă se prostituează, iar anunțuri relevante cu aceasta se regăsesc pe site-urile de profil, iar agresorii săi au dus-o, în anii trecuți, pe aceasta și pe o altă femeie, cu care erau în seara agresiunii, în Germania și Elveția pentru a se prostitua, iar ca să scape de eventuale acuzații de proxenetism acționează sub masca unei așa zise relații de concubinaj.

Claudiu Matei