Bancu nu mai revine în acest sezon

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, preferă să revină din vară pe gazon. Deși ar fi apt să joace în unele meciuri din play-off, fundașul lateral a declarat că nu vrea să riște. Internaționalul român a suferit o operație la ligamente în toamna anului trecut. ,,Sunt șanse să mai joc și în acest sezon, dar nu are rost să forțez. Nu merită riscul. Pentru 2-3 meciuri din acest campionat nu merită să risc o recidivă care să mă țină alte șase luni pe bară. Mai bine stau, iau pregătirea de vară de la zero, iar apoi încep în forță și bine pregătit noul sezon. Recuperarea decurge foarte bine. Se vede munca pe care o depun, dă roade, piciorul arată tot mai ok. Am vorbit cu Alin Burileanu, omul care se ocupă non-stop de mine, și care m-a ajutat enorm să trec peste această perioadă”, a precizat Bancu.

Jucătorul originar din Slatina evoluează de aproape 10 ani în Bănie.

Cătălin Pasăre