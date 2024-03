Balul vânătorilor, petrecere cu sute de participanți din toată țara!

Ajuns la a șasea ediție, Balul Vânătorilor organizat la Târgu Jiu, sâmbătă seara, a reușit să strângă sute de participanți, unii dintre ei fiind veniți și de la sute de kilometri.

Cu toții au venit să se distreze și să povestească despre întâmplările prin care au trecut, petrecerea întinzându-se până în zorii zilei de duminică. Au fost momente în care aproape toți participanții s-au prins în hore și sârbe de mână, muzica fiind asigurată de Cosmin Marta, Adi Ologu, Iasmina Manta, Dani Cotan, Florica Tomoioagă și Dumitru Vasilescu, organizatorul petrecerii, care a reușit să îl aducă la Târgu Jiu pe Radu Pietreanu, gorjean de origini.

Petrecerea a depășit granițele județului pentru că printre participanți au fost și vânători veniți din diverse colțuri ale țării care au auzit de distracția de aici și au ținut să fie prezenți. „Eu am făcut armata la Petroșani, sunt din Maramureș, am un văr căsătorit aici în Gorj și nu am mai fost pe meleagurile astea de mai bine de 30 de ani, de când am fost în armată. Sunt vânător și am auzit de petrecerea asta și am considerat că e momentul potrivit să revăd locurile astea. Sunt complet schimbate, iar petrecerea mi-a plăcut foarte mult, de la muzică la meniu, la preparatele care ne-au fost oferite. Totul a fost la superlativ”, a spus unul dintre participanți. „De la Drobeta am venit aici. Am prieteni vânători în Gorj, am vrut să mă revăd cu ei într-un astfel de cadru și, știți cum se spune, am făcut pofta inimii. Este frumos. Se mai fac baluri din astea prin țară, dar cred că cel de la Gorj poate fi considerat numărul 1. E o petrecere foarte reușită”, a spus un alt vânător.

Pe lângă meniul cu preparate vânătorești pregătite de restaurantul la care a fost organizat balul, petrecăreții au avut parte și de fripturi din oaie și pasăre făcute la rotisor de celebrul „Marin Proțap”. Acesta a spus că împreună cu echipa sa a muncit peste 12 ore pentru ca la ora începerii petrecerii vânătorii să aibă parte de o friptură gustoasă și bine făcută. „E ceva deosebit pentru vânători. Cred că e cea mai rumenită oaie pe care am făcut-o până acum. Avem și o serie de sosuri pe care le-am pregătit și care merg de minune cu carnea aceasta, indiferent că vorbim de oaie, ceafă sau puișori făcuți la rotisor. Am început lucrul la aceste fripturi încă de la 8 dimineața pentru a ne asigura că la momentul începerii petrecerii totul va fi gata pregătit”, a spus „Marin Proțap”. Iar produsele pregătite de acesta au atras repede gurmanzii. Nu doar vânătorii s-au bucurat de preparatele respective, ci și soțiile acestora, care au venit și ele la petrecere și care au declarat că, pentru o seară, renunță la orice dietă pentru astfel de bunătăți culinare. Balul de la Târgu Jiu a ajuns la a șasea ediție, care a fost considerată și cea mai bine organizată de până acum. „Eu vin la balul acesta încă de la început, am fost la toate cele șase ediții, dar vânător sunt doar de 4 ani. Adică la două ediții am fost doar pentru că mi-a plăcut să fiu alături de cei cu care am merg și vânez împreună”, a mărturisit unul dintre petrecăreți. Organizatorul Dumitru Vasilescu a precizat că petrecerea de acum vine după ce s-a închis sezonul de vânătoare. „Sunt participanți din toate colțurile țării la ediția din acest an. Au venit oameni de la Constanța și Giurgiu, din Maramureș până în Caraș Severin. Balul atrage tot mai mulți participanți de la an la an și asta ne bucură. Am primit telefoane de la nenumărate persoane care ar fi dorit să vină dar pentru care nu mai aveam locuri. Au atras probabil și artiștii, dar și meniul. La mai multe specii vânătoarea s-a terminat pe 28 februarie și balul acesta a reușit să ne strângă pe toți la un loc. Aici reușim să povestim cum a fost sezonul de vânătoare, un sezon, de altfel, bun, cu vânat suficient și sperăm ca și următorul sezon să fie cel puțin la fel”, a declarat Dumitru Vasilescu.

Printre meseni au fost și politicieni care au onorat invitațiile făcute de organizatori, primarul Marcel Romanescu, de exemplu, fiind prezent împreună cu viceprimarul Bogdan Bejinaru și Adrian Dăianu, directorul „Edilitara”. La o altă masă a fost senatorul Ion Iordache și primarul de la Rovinari – Robert Filip, senatorul fiind proprietarul unui vast domeniu de vânătoare la Turceni. El a precizat însă că de câțiva ani nu mai este vânător și că nu este interesat să „vâneze” nici măcar funcții politice. „Nu mai vânez de câțiva ani. Cresc animale, îmi plac animalele, dar rămân alături de vânători pentru că eu cred că acest sport poate să aducă multe beneficii județului nostru și României, la modul general. Avem un areal foarte bogat, avem o geografie a terenului foarte bună și exemplare valoroase, de aceea cred că putem face un turism cinegetic extraordinar pentru județul nostru. E un sport care poate ajuta inclusiv la dezvoltarea economică a județului”, a menționat politicianul.

Gelu Ionescu