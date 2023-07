Avram Iancu, start în cursa de pe Rin!

Bibliotecarul din Valea Jiului, pornit într-o nouă aventură acvatică, a reușit, de duminică încoace, să parcurgă primii zeci de kilometri. Avram Iancu a înotat deja zeci de kilometri din cursa de pe Rin, râu pe care vrea să îl străbată în totalitate fără costum de protecție, campania fiind dedicată admiterii României în Schengen.

La start, sportivul a întârziat să intre în apă, dar nu pentru că ar fi avut emoții sau alte probleme, ci pentru că zeci de români din Germania s-au strâns pe mal pentru a-i fi alături. Aici a avut loc și o mică ceremonie, pe care Iancu a urmărit-o cu mare drag – „Momente înălțătoare la startul înotului!. Am trăit emoții deosebite la kilometrul zero al Rinului datorită prezenței a peste 50 de români fantastici, care au rupt din timpul lor și care au străbătut distanțe considerabile, doar pentru a fi alături de mine și de cauza și dezideratul nostru comun: intrarea în Spațiul Schengen. Mulțumesc pentru sprijinul reprezentanților autorităților române în Germania, Excelența Sa domnul Radu Florea, consulul general al Consulatului României la Stuttgart, fiind prezent la debutul cursei.

Mulțumesc și Societății Germano-Română Bodensee prin președinta acestei organizații, doamna Antonia Olariu, și Parohiei Ortodoxe Române din Konstanz, prin părintele paroh Ionel Nemeș, prezent și dumnealui la start și făcând o micuță slujbă, Rugăciunea de Călătorie.

Am plecat cu o întârziere deoarece am dorit să acord atenția cuvenită celor peste 50 de români prezenți. Am străbătut aproximativ 11 km în 5 ore și un pic. Oboseala și-a spus cuvântul, noaptea trecută am reușit să adormim la 2 noaptea, după o lungă călătorie din România.

Mulțumim familiei Preda pentru cazarea oferită în zonă”, a transmis Iancu pe pagina sa de socializare după prima zi în Rin, pe aceeași pagină fiind disponibilă și o legătură unde oricine poate vedea pe o hartă avansul făcut în apă de sportivul din Petroșani.

Gelu Ionescu