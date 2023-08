Avram Iancu – prăduit în Olanda! N-a putut termina cursa pe Rin!

Veste tristă pentru bibliotecarul din Petroșani plecat de mai bine de o lună să străbată Rinul în campania menită să atragă atenția asupra necesității integrării României în spațiul Schengen. Avram Iancu s-a trezit ieri dimineață fără motorul de la barca menită să îl însoțească obligatoriu pe traseul său. După mai multe întâmplări neplăcute de care a avut parte în această cursă, acum sportivul a fost nevoit să nu mai înoate, deși mai avea 70 de kilometri și ieri sau azi ar fi putut încheia campania. „Sunt consternat, am fost prădat! Azi-noapte cineva a furat motorul bărcii din parcarea locului unde am dormit. Sunt amorțit în fața acestei noi situații care este mai mult de cât neplăcută. Dragă Liviu Mihăilescu (proprietar al bărcii și a motorului) te asigur de faptul că voi cumpăra un motor nou, tot de 5 CP, și la final voi preda barca completă și în bună stare. Am sunat la Poliție care ne-a mulțumit pentru anunț”, a transmis Avram Iancu. După ce a postat acest anunț trist pe contul său de Facebook, sportivul a primit încurajări de la sute de români, zeci dintre ei arătându-se dispuși să facă donații pentru cumpărarea unui nou motor și, astfel, Avram Iancu să își poată termina cu brio cursa pe Rin.

Gelu Ionescu