Aventura pe Rin a lui Avram Iancu continuă în Olanda!

La mai bine de o lună de când a intrat în apele Rinului pentru a înota în cadrul unei campanii de susținere a aderării României la Schengen, bibliotecarul Avram Iancu își continuă aventura. E pe teritoriul Țărilor de Jos și cum Olanda nu ne-a dorit în Schengen până acum, sportivul din Valea Jiului nu a ratat ocazia de a transmite un mesaj chiar în limba localnicilor, pentru ca toată lumea să înțeleagă de ce face el aceste eforturi uriașe. „Și dacă tot am ajuns în Țările de Jos, a venit timpul să transmit mesajul nostru și în neerlandeză, limba vorbită de poporul acestei țări, Olanda. Să se audă peste tot și pretutindeni, în toate limbile: Înot pentru România, înot pentru Schengen. Toate popoarele care trăiesc între Marea Nordului și Marea Neagră trebuie să audă și să înțeleagă; România este în Europa, România ESTE Europa. De mii de ani. Și de aici înainte cât o mai ține istoria acestei lumi. Dumnezeu să binecuvânteze România! Am făcut și ieri 12 km din „lacul olandez” pe unde am fost direcționat, între bornele 896 și 908. Apropo, am trecut de borna 900. Mult a fost și greu a mai rămas”, a povestit Avram Iancu pe conturile sale de socializare. Și tot aici el a vorbit și de cât de obosit se simte la aproape cinci săptămâni de când a început această campanie inedită. A întâlnit însă din nou români care, ca și în Germania, i-au fost alături în toate aceste zile. „Dincolo de efortul mare pe care îl depun, pe care nu doresc să-l descriu acum, această zi vine cu descrierea unor oameni care mi-au fost ca un balsam. Atât pe rănile fizice cât și pe zbaterile sufletești prin care trec eu cât și echipa. Oboseala e mare. La pauza zilei, a venit un român din Alba Iulia, stabilit în Olanda, împreună cu fiica sa, Maria, de doar 5 ani. Florin Hebean a ținut să facă joncțiunea cu noi. Ne-a adus de toate de-ale gurii, inclusiv roșii dinalea, mari, crăpate, aduse de la Alba. Omul s-a plâns și el că a stat două ore la granița Schengen. Și că a fost controlat la sânge. Noi mâncam și ascultam. Realizam că rezonează cu acestă problemă care trebuie rezolvată odată. Ce fac eu și echipa mea minunată este un efort uriaș. Am mai spus-o și repet. Deși este așa, e doar o mică contribuție la a ne face auziți. Noi, ca români. Și Lucian a dorit ca noi cei care facem efortul mare, să fim bine hrăniți. Deși pare un gest mic, este uriaș. Victoria va fi și a ta, Lucian. Mulțumim”, a transmis sportivul din Petroșani. Și pentru că are nevoie în echipa sa de un vorbitor perfect de olandeză, Avram Iancu a beneficiat din nou de sprijinul românilor care trăiesc în Țările de Jos și care au vrut să îi fie alături. Așa l-a găsit pe Constantin Duca, cel care pentru câteva zile s-a alăturat echipei de pe Rin. „E românul care vorbește perfect olandeză și care, de la intrarea în Olanda a îndeplinit rolul cerut de Olandezi și stipulat în autorizația de inot: un om pe barcă care să știe olandeză. Au fost 5 sau 6 zile (nici nu mai știu sigur în ce fel se scurge timpul) minunate alături de acest OM super capabil. S-a integrat perfect în echipă. Din prima făcea parte din ,,filmul” acesta și parcă aștepta distribuția acestui rol. Seara, am cunoscut-o și pe Carmen, soția lui. Am și dormit la ei, am fost surprins de faptul că ei locuiesc chiar în imediata apropiere a locului unde am terminat înotul. Mulțumim și pentru găzduire. Constantin trebuie să fie de azi (23.08) înapoi la serviciul lui. O să revină în weekend. Până atunci alți români s-au oferit să-i țină locul. Îi vom cunoaște pe toți”, a menționat Avram Iancu.

Gelu Ionescu