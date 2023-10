Au înflorit cireșii, dar nu vine primăvara!

Deși ne apropiem de sezonul rece, cu fiecare zi care trece, vremea rămâne în continuare caldă pentru această perioadă, ceea ce poate explica și faptul că, în anumite sate din Gorj, pomii au început să înflorească la fel ca primăvara.

Pe rețelele de socializare au început să apară fotografii cu meri, cireși sau corcoduși ale căror flori ar putea chiar lega rod dacă zilele călduroase mai durează. Printre cei care se pot mândri cu pomi înfloriți se numără și primarul din Motru, Cosmin Morega, care a găsit în livada sa un peisaj demn de luna aprilie, nu de octombrie. „La casa de la Padeș am o mică livadă și când am fost pe acolo zilele trecute am rămas surprins să descopăr că au înflorit pomii. N-am mai întâlnit așa ceva până acum, doar auzisem că e semn de toamnă lungă. Acum rămâne să vedem ce va fi”, a menționat edilul. Uimiți au rămas și localnici din Stejari sau Ionești, ai căror pomi au înflorit zilele acestea.

Și la Strâmba Jiu, lângă Turceni, cireșii au înflorit, localnicii punând fenomenul pe seama temperaturilor ridicate. „Două zile nu am trecut prin grădină, iar acum când am venit să văd ce mai e pe aici am văzut florile. Nu mi-a venit să cred. A fost destul de cald în ultima vreme și cred că de aia. Se văd în continuare alți muguri care stau să plesnească la fel ca primăvara, dar când va veni frigul nu va rămâne nimic din ei. Am văzut că și la vecini sunt pomi înfloriți, e ceva neobișnuit”, a menționat Maria Andrei, din Ionești. Vecini de-ai săi spun că anul trecut au avut merii înfloriți, acum venind rândul cireșilor să „albească” înainte de venirea frigului. Situația respectivă este explicată de specialiștii Direcției Agricole Gorj prin temperaturile scăzute din primăvară și cele ridicate din această perioadă, inginerul horticol Dumitru Drăgănescu spunând că florile nu vor apuca să lege rodul pentru că va veni în curând frigul. „Vremea este cea care i-a păcălit pe pomi să înflorească. Cireșii sunt în principal în situația aceasta pentru că ei au avut și producție mai slabă în primăvară și au acumulat destul, iar acum au înflorit, dar cu temperaturile scăzute de acum florile or să avorteze. Nu e normal ce se întâmplă, dar la câte anomalii se întâmplă nu trebuie să ne mire nimic”, e explicat specialistul.

Gelu Ionescu