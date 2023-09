Asociații de proprietari din Târgu Jiu, somate să achite facturile la apă

„În perioada 20.09.2023-22.09.2023 au fost notificate pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența) următoarele asociații din municipiul Târgu Jiu:As. 9, As. 83, As.37 , As. 131, As. 36, As. 123, As. 54, As. 63, As.74, As. 191, Asociatiile de chiriasi nr. 1, 158, 70, 76, 179. Vă rugam să achitați facturile restante la asociație. Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează:

-02.10.2023 Asociatiile :- As. 9, As. 83, As.37 , As. 131, As. 36

-03.10.2023 Asociatiile:- As. 123, As. 54, As. 63, As.74, As. 191

-04.10.2023 Asociatiile : Asociatiile de chiriasi nr. 1, 158, 70, 76, 179.”, a transmis Aparegio Gorj.