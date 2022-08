Asociația Opportunity Club: Donează rechizite pentru copiii din mediul rural!

Fiecare copil ar trebui să aibă un ghiozdănel din care să nu lipsească nimic din ce are nevoie la școală. Un proiect foarte frumos, derulat de Asociația Opportunity Club, îi are în vedere pe copiii de la sate. Ei au nevoie de ajutor. Noul an școlar începe în mai puțin de o lună!

Avem șansa să ajutăm un copil din mediul rural, elev fără prea multe posibilități materiale, să aibă un început de an școlar așa cum trebuie! Inimoșii voluntari și membri ai Asociației Opportunity Club desfășoară în această perioadă o nouă campanie umanitară extrem de utilă.

Asociația Opportunity Club și-a propus să ajute 50 de elevi prin oferirea de rechizite, astfel 50 de copii vor beneficia de câte un ghiozdan complet echipat. Fă acest lucru posibil și sprijină proiectul!

Fii speranța unui nou început!

”Pentru că știu cât de importantă este educația în dezvoltarea unui copil, îți aduc în față un nou proiect prin care dorim susținerea educației. Rechizitele se strâng până pe 1 septembrie, deoarece în această dată este deschiderea noului an școlar.

Cu ajutorul dumneavoastră, 50 copii din mediul rural din Gorj vor beneficia de un necesar de rechizite.

Poți contribui și donând sânge, iar tichetele le poți oferi asociației, astfel ele vor fi folosite pentru achiziționarea de rechizite în cadrul proiectului „Ghiozdănelul magic”.

De asemenea, se poate dona în contul asociatiei cu mentiunea “donație Ghiozdanelul Magic”, iar rechizitele vor fi cumparate de către voluntarii asociatiei pentru a echipa complet ghizodănelele”, este mesajul Asociației.

Iban: RO94 BTRL RONC RT05 7151 1101

Beneficiar: Asociația Opportunity Club

Cod fiscal: 43268920

Mențiuni: donație Ghiozdănelul magic

Tu cu ce poți ajuta?

Persoane contact: Pecingina Ana Maria -0771709036; Pavel Elisaveta Maria -0743013376; Oprea Elena Daniela -0765174802; Coordonator proiect: Bîrsan Ionela-Georgiana

De ce au nevoie elevii din mediul rural?

Copiii au vârste cuprinse între 10 și 14ani, așa că au avea nevoie de:

– Ghiozdane unisex

– Penare unisex

– Caiete dictando A4

– Caiete dictando A5

– Caiete matematica A4

– Caiete matematica A5

– Caiete biologie

– Caiete muzica

– Caiete geografie

– Bloc de desen

– Stilou, pic, rezerve

– Pixuri albastre

– Pixuri colorate

– Creioane colorate

– Acuarele si pensule

– Creioane

– Trusa geometrie

– Radiera

– Ascuțitoare

– Plastilina

– Hârtie colorata

– Hârtie creponata

– 50 topuri hârtie A4