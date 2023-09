Arhitectul Sabin Cornoiu Jr. vine cu un proiect inedit de amenajare a falezei Jiului

Arhitectul Sabin Cornoiu, fiul directorului Salvamont Gorj, a proiectat o amenajare cu adevărat incredibilă a falezei râului Jiu. Dacă proiectul său ar deveni unul pus în practică de către autorități, întreaga zonă ar căpăta o nouă înfățișare.

Intitulat ,,Faleza eroilor”, proiectul conceput de tânărul arhitect a fost unul a cărui viziune inițială a început încă din timpul studiilor universitare ale acestuia, fiind un concept personal, aflat momentan în stadiul de idee. ,,Eram prin facultate când am avut un gând de a amenaja faleza râului Jiu. Nu țin minte să fi existat vreo idee sau un proiect pentru amenajarea ei. Acum câteva luni de zile gândul a revenit iar. De data aceasta mi-am făcut timp pentru el. Am fost acolo, am măsurat, fotografiat, plimbat, iar rezultatul este o linie pietonală de aproximativ 1,8 km ce face legătura dintre Parcul Central Constantin Brâncuși și zona 9 Mai (mall Târgu Jiu)”, a anunțat Sabin Cornoiu Jr., pe pagina sa de Facebook.

La finele lunii trecute, arhitecul Sabin Cornoiu, a obținut o mențiune dar și un premiu special, în cadrul Concursului de Arhitectură ,,Acasă la Brâncuși”, organizat de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu.

Izabella Molnar