Apariție editorială: ,,Pictorul Adrian Köber. Monografie ilustrată”, autor – prof. dr. Ion Mocioi

Prin amabilitatea scriitorului și omului de cultură gorjean prof. dr. Ion Mocioi, am avut privilegiul să parcurg ultima lucrare a domniei sale, ieșită în aceste zile de sub tipar, și dedicată unei personalități gorjeane mai puțin cunoscută publicului larg, respectiv pictorului Adrian Köber. După un efort considerabil și o muncă titanică, prof. dr. Ion Mocioi reușește să ofere publicului larg această nouă lucrare intitulată ”Pictorul Adrian Köber. Monografie ilustrată”, care completează lista lucrărilor monografice scrise de-a lungul timpului de către reputatul autor. După ce anterior prof. dr. Ion Mocioi realizase și publicase o lucrare monumentală despre tatăl lui Adrian Köber, respectiv renumitul pictor Iosif Keber din Târgu-Jiu (”Pictorul Iosif Keber. O monografie ilustrată”, Editura ”Academica Brâncuși”, 2018), iată că autorul reușește să scrie o care dedicată și fiului acestuia, tot pictor.

Apreciem faptul că acest volum, asemenea celui anterior menționat, este unul și sentimental, deoarece prof. dr. Ion Mocioi este testamentarul legal al pictorului Iosif Keber, care a donat patrimoniul acestuia de o valoare excepțională municipiului Târgu-Jiu.

Din lucrarea prof. dr. Ion Mocioi aflăm că Adrian Köber, fiul lui Iosif Keber (1879-1989) și al Nataliei (n. Popescu) Köber ((1900-1974), familie cu domiciliul în Târgu-Jiu, s-a născut la data de 6 iulie 1924 în satul Salcia, județul Prahova, unde tatăl său picta o biserică și unde avea cu sine și soția. Adrian a copilărit în Târgu-Jiu în vechea casă a părinților din ”Ulița Jiului”, azi 14 octombrie 1916 (demolată după 1937), mai mult alături și în grija mamei Natalia și a bunicii Ana, tatăl său lipsind deseori de acasă fiind plecat la diverse lucrări din țară pe care le avea contractate în calitate de pictor bisericesc.

Adrian Köber urmează clasa I (1931-1932) la o școală neprecizată în documente, iar clasele II-IV la Școala primară de băieți nr. 2 din Târgu-Jiu cu rezultate foarte bune la învățătură obținând premiul I.

După absolvirea școlii primare, Adrian Köber a urmat cursurile Liceului ”Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, începând cu clasa a I-a, din anul școlar 1935-1936 și sfârșind cu clasa a VIII-a în anul școlar 1942-1943. Anii de liceu ai lui Adrian sunt și anii în care acesta deprinde tainele și îndemânarea picturii și a graficii, îndrumat fiind de tatăl său Iosif Keber. Adrian ajunsese deja să execute rapid desene și portrete cunoscuților la cererea și spre încântarea acestora. Conform regulilor vremii, Adrian urmează stagiul de pregătire paramilitară în ultimul an de liceu (1942-1943). După obținerea bacalaureatului susține examen la Facultatea de Medicină din București, unde este admis, dar neavând aplecare și tragere de inimă se retrage după un an de studii. Așa cum menționa tatăl său ”avea tragere spre artele frumoase”, fapt ce a făcut ca tânărul Adrian Köber să renunțe la medicină și să treacă la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Institutului de Artă ”Nicolae Grigorescu” București, ale cărei cursuri le urmează în perioada 1944-1949. În anii studenției a lucrat numeroase tablouri și portrete la cerere pe care le-a vândut pentru întreținerea sa din acele vremuri deosebit de grele de după război.

După anul 1950 tânărul pictor Adrian Köber l-a urmat câțiva ani pe tatăl său, renumitul pictor Iosif Keber, în diferite localități din țară la lucrările de pictare a unor ”însemnate biserici ortodoxe, reușind să practice o artă de mare însemnătate a monumentelor cultice”.

La vârsta de 34 de ani, pictorul Adrian Köber a decis să-și întemeieze o familie, să-și ”găsească o soție cu studii superioare care să-l urmeze pretutindeni unde profesia de pictor l-ar duce în țară.” O întâlnește pe profesoara Victoria din Târgoviște de care se îndrăgostește și cu care se și căsătorește în anul 1958. Însă căsnicia celor doi nu durează prea mult, deoarece ”de prin anul 1966 cei doi s-au despărțit în fapt”, iar după alți câțiva ani nereușind armonizarea relațiilor lor familiale, soțul Adrian Köber a înaintat divorțul.

Pictorul Adrian Köber s-a înțeles foarte bine cu tatăl său lucrând deseori împreună, iar periodic reveneau la casa din Târgu-Jiu, în special de sărbători.

Adrian Köber a fost membru al Fondului Plastic și al Uniunii Artiștilor Plastici din România, calitate care îi asigura dreptul legal de a putea practica profesia sa de pictor bisericesc și de a beneficia de asigurări de sănătate, conform legislației vremii.

Pe când lucra la pictarea Bisericii Ortodoxe din Viștea de Jos, în anul 1967, pictorul Adrian Köber a suferit un accident de muncă, căzând în biserică de pe o scară șubredă, fiind internat la Spitalul din Făgăraș. În anul următor este internat la Spitalul Brâncovenesc din București cu diagnosticul ”spondilită anchilozantă”, care îi va afecta viața în anii următori.

Lucrând în condiții precare și cu substanțe nocive, pictorul Adrian Köber devine bolnăvicios ceea ce conduce în final la decesul acestuia, tragicul eveniment petrecându-se la 28 iulie 1983 la Corabia (jud. Olt) unde se afla la lucru pentru pictarea Bisericii locale. A fost adus la Târgu-Jiu și înmormântat în cavoul familiei din Cimitirul Bisericii Șișești din nordul orașului Târgu-Jiu.

Tatăl său Iosif Keber a rămas singur deoarece și soția sa se stinsese din viață înaintea fiului, în 1974, suferind de o boală necruțătoare (leucemie).

În cea de-a doua parte a lucrării prof. dr. Ion Mocioi, sunt prezentate parte din lucrările pictorului Adrian Köber, pe care autorul a reușit să le identifice, cu mențiunea că foarte multe lucrări ale artistului se află în colecții private neidentificate.

Prezentarea operelor lui Adrian Köber începe cu picturile sale în ulei identificate (29 de piese) grupate pe următoarele categorii de creație: autoportrete, portrete, peisaje în ulei, reproduceri, natură statică și flori.

Urmează o serie de desene în cărbune ale lui artistului Adrian Köber grupate astfel: autoportret, nuduri de bărbat, portrete de bărbați, portrete de copii în cărbune, peisaje în cărbune, nuduri de femeie (în cărbune), portrete de femei (în cărbune), după care o grupare de desene în creion, structurate astfel: portrete de femei, nuduri de femei, autoportrete, portrete de bărbați, compoziții, portrete de copii, peisaje, crochiuri, desene cu animale și păsări, obiecte și ornamente.

În următorul capitol sunt prezentate gravuri ale artistului iar apoi proiecte și lucrări în acuarelă ale pictorului.

De-a lungul anilor pictorul Adrian Köber a participat cu lucrările sale la mai multe expoziții de grup la București, Craiova și Târgu-Jiu. Așa cum menționează prof. dr. Ion Mocioi ”Nu a avut dorința de a organiza expoziții personala. În locuința din Târgu-Jiu, într-o cameră, și-a amenajat o expoziție permanentă cu lucrări proprii. A vândut cele mai multe lucrări de șevalet pentru a se întreține, fără a ține o evidență a lor”.

De subliniat faptul că pictorul Adrian Köber a fost un erudit pictor bisericesc care a lucrat în această calitate de la absolvirea Institutului de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu” până la sfârșitul vieții, ca pictor autorizat, lucrările fiind luate prin concursuri de proiecte. La începuturi a făcut practică lucrând cu tatăl său. Dintre picturile bisericești realizate de pictorul Adrian Köber, adjudecate prin concursuri de licitație, se amintesc cele de la: Biserica Fundul Sadovei din raionul Câmpulung Moldovenesc; Biserica Viștea de Jos (jud. Sibiu), Mânăstirea Dealul, Mitropolia Sibiului, Catedrala din Rădăuți, Biserica Parohiei Olari din Târgu-Jiu, Biserica de la Șotânga, Biserica de la Răcari, Catapeteasma din Ierusalim, Biserica ”Sf. Nicolae” din Mozăcenii de Jos (Argeș), Biserica ”Sf. Părinți” din Boroaia (jud. Suceava), Biserica ”Sf. Voievozi” din Parohia Urleta (jud. Prahova), etc., și ultima la care a lucrat fiind Biserica Catedrală a orașului Corabia – unde și-a găsit și sfârșitul.

De remarcat faptul că, prin munca sa, prof. dr. Ion Mocioi reușește, să ne aducă în actualitate un pictor târgujian renumit pentru creația, munca și devotamentul său față de artă și pictura bisericească, însă mai puțin cunoscut până acum, pentru care autorul merită toată considerația și admirația noastră.

De subliniat faptul că după decesul pictorului Iosif Keber (1989), legatarul său testamentar, respectiv prof. dr. Ion Mocioi a donat municipiului Târgu-Jiu casa, biblioteca și circa 500 de lucrări de artă ale pictorului și fiului acestuia Adrian Köber.

Mai menționăm faptul că volumul ”Pictorul Adrian Köber. Monografie ilustrată” vede lumina tiparului în anul în care autorul, prof. dr. Ion Mocioi, a împlinit frumoasa vârstă de 82 de ani (n. 3. oct. 1940), prilej cu care îi urăm sănătate și puterea de a realiza toate proiectele pe care le și le-a propus sau le va gândi în viitor. Lucrarea la care facem referire a apărut la Editura ”Universul Imaginii” avându-l ca redactor de carte pe prof. Daniel Mocioi, culegerea, tehnoredactarea și digitalizarea fotografiilor fiind asigurate de prof. Ion Catană, George Boban (tehnoredactare), prof. Vasile Pleșa și prof. Idrees Ahmed Sheikh. Este de subliniat faptul că apariția acestui volum impresionant a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Primăria Municipiului Târgu-Jiu și a Consiliului Local Târgu-Jiu, a Starețul Mânăstirii Lainici Arhimandrit Ioachim Pârvulescu precum și a lui Florian Văideianu (scriitor), George Boban (artist plastic) și editorului acestei lucrări- Dumitru Cinciulescu care a reușită să scoată o carte în condiții grafice deosebite. În final menționez faptul că D-l prof. dr. Ion Mocioi este membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ,,Al. D. Șerban” Târgu-Jiu, căruia dorim să-i adresăm și pe această cale felicitări deosebite și în același timp aprecierile noastre atât pentru această apariție inedită cât și pentru întreaga sa munca întreprinsă de-a lungul anilor în domeniul culturii gorjene și naționale.

dr. Victor Troacă

Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ,,Al. D. Șerban” Târgu-Jiu.