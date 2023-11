Aparegio anunță noi debranșări la Târgu Jiu

Ca urmare a neachitării facturilor apă-canal către Aparegio Gorj, operatorul a programat noi debranșări de la sistemul de alimentare cu apă pentru mai multe asociații de locatari din municipiul Târgu Jiu, care vor fi demarate chiar în aceste zile. ,,În perioada 1-3 noiembrie 2023, au fost notificate pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența) următoarele asociații din municipiul Târgu Jiu: As. 3 ANL, As. 134, As. 155, As. 205, As. 64, As. 8 ANL, As. 106, As. 75, As. 23, As. 9 ANL, As. 51, As. 12 ANL, As. 35, As. 42 și Asociația Carpați Residence. Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează: în data de 13 noiembrie 2023 – As. 3 ANL, As. 134, As. 155, As. 205, As. 64; 14 noiembrie 2023 – As. 8 ANL, As. 106, As. 75, As. 23, As. 9 ANL; 15 noiembrie 2023 – As. 51, As. 12 ANL, As. 35, As. 42 și Asociația Carpați Residence”, au anunțat reprezentanții Aparegio Gorj.

I.M.