Apă cu ,,picioare de broască”, la Baia de Fier! Primăria, amendată cu 47.000 de lei, în ultimul an!

Locuitorii comunei Baia de Fier sunt disperați, din cauza lipsei apei dar și a tarifelor mari, după ce rețelele de apă și canal au fost predate către operatorul regional Aparegio. Duminică, mai mulți oameni din comună au fost pe punctul de a declanșa un protest prin care să atragă atenția la problema lor. Potrivit unui document al Direcției de Sănătate Publică, Primăria Baia de Fier se află printre cele care nu au solicitat autorizație sau viză sanitară de funcționare, iar anul trecut a fost amendată cu 7.000 de lei pentru neconformitățile constatate de inspectorii în sănătate publică. Altă amendă de 40.000 de lei a primit Primăria Baia de Fier de la DSP, la începutul acestui an, când în preajma sărbătorilor de iarnă, zeci de locuitori au acuzat probleme medicale, iar suspiciunile potrivit cărora acestea ar fi fost cauzate de apa de la robinet au fost confirmate, în urma unui control al DSP.

Oamenii din Baia de Fier se plâng că nu au apă sau atunci când curge la robinet, apa e murdară. Probleme cu rețeaua de alimentare cu apă a comunei sunt de mai multă vreme, iar anul trecut un locuitor al comunei a protestat împotriva autorității locale chiar pe tema lipsei apei, cerându-le reprezentanților primăriei să vină să le doneze apometrul.

,,Când vine apa, vine turbure, cu nisip, vine cu picioare de broaște. Acum au băgat clor de nici animalele nu vor s-o bea. Dacă n-am murit până acum, s-o lase așa”, au spus oamenii, strânși duminică în centrul comunei, revoltați din cauză că nimeni nu le spune dacă problema lor se va rezolva. În luna ianuarie a acestui an, DSP a efectuat un control la rețeaua de alimentare cu apă a comunei, după ce mai mulți cetățeni au acuzat dureri de stomac și vărsături, în perioada sărbătorilor, și acuzau că acestea au fost generate de apa de la robinet. ,,Unitatea administrativ- teritorială care este responsabilă de producerea și distribuția apei în localitatea Baia de Fier a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 40.000 de lei. Direcția de Sănătate Publică Gorj a impus administrației publice locale să informeze populația de calitatea apei distribuită în rețea și evitarea consumului de apă nepotabilă”, a transmis DSP Gorj. Cu alte cuvinte, inspectorii în sănătate publică au confirmat faptul că oamenii au avut problem de la apa nepotabilă. Potrivit unui document public al DSP Gorj, Primăria Baia de Fier face parte dintre unitățile administrative teritoriale care nu au solicitat autorizație / viză sanitară de funcționare pentru instalația de apă. Anul trecut, Primăria Baia de Fier a mai fost amendată de către DSP tot pentru neconformități la alimentarea cu apă a comunității. ,,În cadrul acțiunii tematice de control, privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul rural, au fost inspectate 14 Sisteme de aprovizionare cu apă potabilă din mediul rural. Au fost efectuate 28 de acțiuni privind verificarea monitorizării de audit a apei potabile și verificarea monitorizării de control a apei potabile. Pentru neconformitățile constatate: neasigurarea dezinfecției a apei produse și /sau distribuită populației că apă pentru consum uman, darea în consum public că apă pentru consum uman a apei care nu corespunde parametrilor de potabilitate, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale -UAT Baia de Fier, Instalația de apă, o sancțiune contravențională, valoare 7000 lei (șapte mii lei), conform HGR 857/2011, art. 9, lit. a neasigurarea dezinfecției a apei produse și /sau distribuită populației că apă pentru consum uman”, se arată în raportul DSP. Trebuie spus că, la Baia de Fier, în ultimii patru ani, pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă, și reabilitarea celui existent s-au cheltuit peste 4,6 milioane de lei, adică în jur de 1 milion de euro.

Claudiu Matei