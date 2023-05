Angajatori din Ucraina, la Bursa locurilor de muncă de la Târgu-Jiu!

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Gorj a organizat vineri o nouă ediție a bursei locurilor de muncă, ocazie cu care șomerii au avut de ales din peste 1000 de slujbe disponibile la nivelul județului. Un sfert dintre acestea provin de la angajatorii ucrainieni care își amenajează spații de producție în zona Bârsești.

Unul dintre reprezentanții acestora, Nicolae Sîli, a menționat că, pentru moment, compania are nevoie de angajați de ordinul zecilor, activitatea fiind la început, după care, în câteva luni, se va ajunge la capacitate maximă. „Noi suntem în căutare de personal care va lucra cu metalul, sunt muncitori calificați precum sudori, lăcătuși mecanici, avem nevoie de operatori la mașinile CNC ce vor fi în producție. Pe viitor avem în plan să ajungem la 250 de angajați. Angajările se fac treptat, în funcție de cum avansează amenajarea spațiilor de producție”, a precizat acesta. Numărul celor care au trecut pe la standul ucrainienilor nu a fost prea mare, așa cum s-a întâmplat și pe la alți angajatori veniți cu planuri mari la bursă. Asta deși la ușă la intrare au fost sute de gorjeni care s-au înghesuit, la propriu, pentru a ajunge cât mai repede înăuntru. Mulți dintre ei se grăbeau însă doar să își pună viza de la AJOFM care atestă prezența la bursă, dar au fost și oameni, în special cei în vârstă, care chiar au sperat că își vor găsi un loc de muncă. Pentru cei trecuți de 50 de ani șansele de angajare sunt mai scăzute și, de aceea, ei au fost cei mai interesați de o discuție cu cei care au nevoie de munca sau pregătirea lor. „Aș vrea să mă angajez șofer, dar la aproape 60 de ani ai mei și din Novaci e cam greu că mai toți care angajează sunt de aici din Târgu-Jiu. Am avut niște discuții, dar nu știu ce să zic deocamdată”, a spus un domn. O femeie trecută și ea de a doua tinerețe a întrebat în stânga și în dreapta de ofertele disponibile, dorind din tot sufletul să își găsească o slujbă. „Caut un loc de muncă, asta dacă la 58 mai mă angajează cineva. Ultima dată am fost asistent personal, am lucrat și lăcătuș mecanic, în tinerețe, am fost și la pâine. Acum caut orice că nu avem ce face, altfel ne taie șomajul. Eu sper ca până la finalul zilei să găsesc ceva, mai ales că înțeleg că sunt multe locuri disponibile”, a spus aceasta.

Deși au fost peste 1100 de locuri de muncă disponibile, multe au rămas neocupate. Angajatorii și-au făcut planuri pentru atragerea salariaților din Asia, unul dintre ei, Constantin Pănescu, menționând că de 5 luni poartă discuții pentru a aduce personal de muncă, pentru pensiunea sa de la Rânca, din Nepal. „E o ediție reușită a bursei, cu multe locuri de muncă și cu sute de participanți, dar mulți dintre ei vin doar pentru actele de șomaj, pentru viza după care aleargă pe aici. Românii nu mai vor să muncească, dar nici ambasadele nu mai muncesc, că de 5 luni avem actele depuse să ne vină din Nepal și Bangladesh câteva fete și nimic, așteptăm din noiembrie. Statele acestea țin de ambasada noastră din India, am sunat acolo, am întrebat și mi s-a spus că e perioada sărbătorilor și să mai aștept, dar vine sezonul de vară și nu mai pot aștepta”, a menționat Pănescu. Și o altă angajatoare din Târgu -Jiu a menționat că recent a apelat la serviciile muncitorilor străini și i-a găsit pe aceștia mult mai interesați de slujbele oferite în România în comparația cu românii care fug de muncă și responsabilități. „Bursa e foarte bine venită și bine organizată, iar noi chiar ne dorim să se găsească oameni care să vrea să muncească. Dacă nu îi găsim aici mai căutăm în afară pentru că tocmai am angajat zilele trecute și din afară. Ei parcă sunt mai interesați de locurile de muncă de la noi din țară și sunt și mai conștiincioși”, a spus femeia de afaceri. Cu o rată a șomajului de 3,3% și cu mai puțin de 4000 de șomeri în județ, directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac se poate mândri că a reușit și anul acesta să îi pună pe angajatori față în față cu cei care au nevoie de un loc de muncă. La finalul bursei, instituția condusă de Chiriac a menționat că sute de persoane au șanse de angajare în perioada următoare. „În ziua desfăşurării bursei locurilor de muncă au fost prezenţi 71 agenţi economici care au oferit un număr de 1120 locuri de muncă, pentru diverse meserii: confecţioner cablaje, lucrător gestionar, tâmplar, lucrător comercial, lăcătuş mecanic, agent de securitate, muncitor necalificat, bucătar, ospătar, cameristă, patiser, cofetar, electrician, operator calculator, lăcătuș mecanic, agent vânzări, frizer, croitor, strungar stivuitorist, zidar, zugrav, vopsitor industrial, etc. Un număr de 81 locuri de muncă au fost pentru persoanele cu studii superioare: economist, specialist marketing, coordonator birou, programator, manager, inginer, etc. La bursă au participat 853 persoane în căutarea unui loc de muncă, dar și o grupă de 9 persoane private de libertate. La final, 422 persoane în căutarea unui loc de muncă au fost selectate în vederea încadrării în muncă, iar 4 persoane au fost încadrate chiar în timpul bursei”, au comunicat organizatorii bursei.

Gelu Ionescu