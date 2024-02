Amânarea închiderii capacităților de energie pe cărbune, discutată cu doi comisari europeni

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, s-a întâlnit în Statele Unite, la Universitatea Harvard, cu Elisa Ferreira, comisar european pentru coeziune și reforme, și cu Maroš Šefčovič, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, responsabil pentru tranziția verde.

Aceștia au participat la conferința ,,The European Dream. 2024: A Continent at the Crossroads″, organizată la Harvard Kennedy School din Cambridge, Massachusetts, în urmă cu mai bine de o săptămână.

,,Cu comisarul Ferreira am discutat despre importanța tranziției juste, mai ales pentru regiunile care depind de producția de cărbune, inclusiv Gorj și Hunedoara. Prioritatea României trebuie să fie absorbția de fonduri europene disponibile pentru investiții, antreprenoriat și reconversie profesională în aceste zone. În același timp, există deschidere la nivelul Comisiei Europene pentru a analiza calendarul asumat de România în trecut pentru închiderea capacităților pe bază de cărbune, în contextul nevoii de a asigura securitatea energetică națională și europeană, înainte de orice altceva″, a declarat ministrul.

Încă nimic concret

Burduja a anunțat, anul trecut, că va solicita Comisiei Europene amânarea închiderii termocentralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, însă nu s-a întâmplat nimic concret în acest sens.

Este așteptat și un studiu de adecvanță de la Transelectrica, din care să reiasă dacă sistemul energetic are, sau nu, nevoie de energia pe cărbune. În plus, nicio investiție nu a fost implementată în locul grupurilor energetice închise, existând o întârziere de aproximativ doi ani cu privire la realizarea parcurilor fotovoltaice și a drupurilor pe gaze, anunțate pe hârtie – în planul de restructurare a CEO. Pentru finanțări din Fondul de Modernizare s-au încheiat patru contracte cu asocierea Complexul Energetic Oltenia – OMV Petrom, și cinci cu asocierea Complexul Energetic Oltenia -Tinmar Energy.

